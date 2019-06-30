В Мишкинском агропромышленном колледже обнаружены факты нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Данный гражданско-правовой договор исполнен в полном объеме 18.01.2019, последняя оплата по указанному гражданско-правовому договору произведена в полном объеме 18.01.2019.

Также ГБПОУ МАК по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме 01.04.2018 заключен гражданско-правовой договор № 1/2 с ИП Насырова Ф.И. на поставку продуктов питания (крупы) в ГБПОУ МАК по адресу: РБ, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 143, на сумму 23083,34 руб. со сроком исполнения – с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 года.

Данный гражданско-правовой договор исполнен в полном объеме 25.07.2018, последняя оплата по указанному гражданско-правовому договору произведена в полном объеме 25.07.2018.

Также ГБПОУ МАК по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме 01.04.2018 заключен гражданско-правовой договор № 1/3 с ООО «Бастион» на поставку продуктов питания (макаронные изделия) для ГБПОУ МАК по адресу: РБ, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 143, на сумму 8340,97 руб. со сроком исполнения – с 01.04.2018 г. по 31.12.2018 года.

Данный гражданско-правовой договор исполнен в полном объеме 25.12.2018, последняя оплата по указанному гражданско-правовому договору произведена в полном объеме 25.12.2018.

Между тем, в нарушение требований законодательства ГБПОУ МАК после выполнения обязательств по оплате и приемке по замене оконных блоков на ПВХ общежития и учебного корпуса ГБПОУ МАК по вышеуказанным гражданско-правовым договорам №1/1, 1/2, 1/3 отчеты об исполнении указанных гражданско-правовых договоров установленной формы не составлены и не размещены в течение 7 рабочих дней на сайте www.zakupki.gov.ru, а размещены лишь 15.02.2019 года в 11:19 час.

По результатам проверки бухгалтер по закупкам Кибаев Е.В. привлечен к административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (размещение информации, предусмотренной законодательством о контрактной системе, а именно отчетов об исполнении муниципальных контрактов с нарушением требований законодательства о контрактной системе (сроков размещения)) в виде штрафа в 15 000 рублей.