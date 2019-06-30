Прокуратурой Мишкинского района проведена проверка исполнения законодательства об оружии

Проведенной проверкой установлено, что требования действующего законодательства в рассматриваемой сфере надлежащим образом не исполняются.

Согласно Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагается, в том числе обязанность осуществлять в установленном порядке прием и хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ; осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятых, добровольно сданных и найденных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Порядок осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ утвержден приказом МВД России от 17.12.2012 № 1107.

В соответствии с п. 31 Порядка осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, утвержденного приказом МВД России от 17.12.2012 № 1107, в случае принятия в судебном порядке решения об отчуждении гражданского и служебного оружия такое оружие в 2-недельный срок передается специалистом по вооружению для реализации в торговую организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности.

Проведенной проверкой установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка по Мишкинскому району Республики Башкортостан от 12.09.2018 принято решение о конфискации охотничьего огнестрельного ружья марки ИЖ27 М 12 кал. №9416215 у жителя д.Сабаево Мишкинского района РБ.

При этом в нарушение п. 31 Порядка указанное оружие в установленный 2-х недельный срок ответственным должностным лицом для реализации в торговую организацию не передано.

По результатам проверки в адрес ОМВД России по Мишкинскому району РБ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.