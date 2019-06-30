+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Человек и закон
30 Июня 2019, 17:30

Прокуратурой Мишкинского района проведена проверка исполнения законодательства об оружии

Прокуратурой района проведена проверка законодательства в сфере противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в ОМВД России по Мишкинскому району РБ.

Проведенной проверкой установлено, что требования действующего законодательства в рассматриваемой сфере надлежащим образом не исполняются.
Согласно Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагается, в том числе обязанность осуществлять в установленном порядке прием и хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ; осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятых, добровольно сданных и найденных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Порядок осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ утвержден приказом МВД России от 17.12.2012 № 1107.
В соответствии с п. 31 Порядка осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, утвержденного приказом МВД России от 17.12.2012 № 1107, в случае принятия в судебном порядке решения об отчуждении гражданского и служебного оружия такое оружие в 2-недельный срок передается специалистом по вооружению для реализации в торговую организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности.
Проведенной проверкой установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка по Мишкинскому району Республики Башкортостан от 12.09.2018 принято решение о конфискации охотничьего огнестрельного ружья марки ИЖ27 М 12 кал. №9416215 у жителя д.Сабаево Мишкинского района РБ.
При этом в нарушение п. 31 Порядка указанное оружие в установленный 2-х недельный срок ответственным должностным лицом для реализации в торговую организацию не передано.
По результатам проверки в адрес ОМВД России по Мишкинскому району РБ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Н. Сарбаева, помощник прокурора
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru