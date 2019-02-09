Земля под охраной государства

С 5 декабря 2018 года вступили в действие положения приказа Минприроды России «О внесении изменений в Методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденную Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238».







Разъяснения по нему дал Государственный инспектор отдела госземнадзора Чулпан Гареев:







— Приказом, в частности, уточняется формула исчисления в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Так, общий объем вреда, причиненного почвам, согласно изменениям, определяется как сумма размера вреда в результате загрязнения почв, возникшего при поступлении в почву загрязняющих веществ, приводящего к несоблюдению нормативов качества окружающей среды для почв, включая нормативы предельно (ориентировочно) допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах.



Также размера вреда в результате порчи почв при их захламлении, возникшего при складировании на поверхности почвы или почвенной толще отходов производства и потребления; размера вреда в результате порчи почв при перекрытии ее поверхности, возникшего при перекрытии искусственными покрытиями и (или) объектами (в том числе линейными); размера вреда в результате порчи почв при снятии плодородного слоя почвы и размера вреда в результате уничтожения плодородного слоя почвы.







В Приказе, кроме того, приводится порядок расчета отдельных показателей, необходимых для исчисления общего объема вреда, причиненного почвам, а также определяются новые размеры такс для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, при загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почв; такс для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в результате порчи почв при их захламлении; а также утверждается таблица определения мощности почвы в зависимости от приуроченности земельного участка к лесорастительным зонам и земельным участкам, расположенным севернее зоны притундровых лесов и редкостойной тайги.







— Какие еще изменения в область вашей деятельности принес наступивший год?



— Ну, хотелось бы сказать еще об особенностях проведения в 2019–2020 годах некоторых видов плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в Российской Федерации был объявлен мораторий по проведению контрольно-надзорными органами плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.







Так называемые «надзорные каникулы» коснулись и аграриев, относящихся к малым формам хозяйствования на селе и обязанных использовать в своей хозяйственной деятельности сельхозземли.







Но в октябре 2018 года Президентом Российской Федерации В. Путиным было предложено продлить «надзорные каникулы» для малого бизнеса ещё на два года, но только для тех хозяйствующих субъектов, в отношении которых необходим постоянный и жёсткий контроль.







И вот Федеральный закон № 294-ФЗ дополнен новой статьей (26.2), согласно которой в 2019–2020 годах в отношении хозяйствующих субъектов, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, плановые проверки могут проводиться только в случаях проведения плановых проверок в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска; плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, определенные Правительством РФ; плановых проверок лиц, привлекавшихся к административной ответственности за грубое нарушение обязательных требований; плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности.







При осуществлении государственного земельного надзора внедрен риск-ориентированный подход, позволивший для земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», установить категории риска (средний, умеренный и низкий).







Таким образом, в 2019 году и в последующие годы к представителям малого бизнеса, занимающихся сельскохозяйственным производством и использующих сельскохозяйственные угодья в составе земельных участков с категорией среднего и умеренного риска, в плановом порядке с проверкой могут прибыть государственные земельные инспекторы Россельхознадзора.







О том, когда и в отношении кого будут проводиться плановые проверки, можно будет узнать исходя из ежегодного плана проверок в сфере госземнадзора на 2019 год, размещенного на официальном сайте Управления Россельхознадзора по РБ.





