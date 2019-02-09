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Человек и закон
9 Февраля 2019, 16:22

Пожарный извещатель в каждый дом!

По состоянию на 5 февраля в Республике Башкортостан произошло 3 пожара, при которых погибло 4 ребенка, по всем случаям с гибелью детей можно сказать, что дети были оставлены без присмотра взрослых, чего категорически нельзя допускать.

Согласно статистике, при пожаре люди чаще всего погибают от отравления продуктами горения, не сумев вовремя отреагировать на начинающийся пожар.
Помочь избежать трагедии могут установленные в доме пожарные извещатели. Они вовремя оповестят жителей об угрозе пожара.
Так и произошло в деревне Шарипово Салаватского района — 5 февраля в доме многодетной семьи ночью сработал пожарный извещатель. В момент возникновения пожара в доме находилось 6 человек, 5 из которых несовершеннолетние дети.
По словам многодетной матери все случилось в 3-м часу ночи: «В доме все мирно спали. Беды никто не ждал. Всё произошло внезапно. Почувствовала запах дыма и услышала громкий сигнал пожарного извещателя. Сразу пошла к детям, в считанные секунды мы собрались и покинули дом и уже на улице увидели, что к дому подъезжают сотрудники МЧС.
Самое главное — мы все живы, никто не пострадал, дом в порядке!» — признается многодетная мама.
В результате пожара огнем незначительно поврежден дощатый пол на площади 2 кв.м. Не зря говорят, что любой пожар можно потушить стаканом воды, если вовремя его обнаружить…
Призываем каждого задуматься о безопасности своего жилища и установить такие пожарные извещатели в своих домах и квартирах.
Стоимость их невелика. Однако в случае опасности, они могут реально спасти жизни людей!
Чтобы не допустить трагедии напоминаю:
– не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем;
– соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при обогреве своего жилья;
– никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь — активные «соучастники» пожара;
– никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
– следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;
– следите за состоянием проводов, не экономьте на своей безопасности;
– не захламляйте чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджии.
Д. Газизов, государственный инспектор Аскинского, Мишкинского, Караидельского районов РБ по пожарному надзору
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