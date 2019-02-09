Пожарный извещатель в каждый дом!

Согласно статистике, при пожаре люди чаще всего погибают от отравления продуктами горения, не сумев вовремя отреагировать на начинающийся пожар.

Помочь избежать трагедии могут установленные в доме пожарные извещатели. Они вовремя оповестят жителей об угрозе пожара.

Так и произошло в деревне Шарипово Салаватского района — 5 февраля в доме многодетной семьи ночью сработал пожарный извещатель. В момент возникновения пожара в доме находилось 6 человек, 5 из которых несовершеннолетние дети.

По словам многодетной матери все случилось в 3-м часу ночи: «В доме все мирно спали. Беды никто не ждал. Всё произошло внезапно. Почувствовала запах дыма и услышала громкий сигнал пожарного извещателя. Сразу пошла к детям, в считанные секунды мы собрались и покинули дом и уже на улице увидели, что к дому подъезжают сотрудники МЧС.

Самое главное — мы все живы, никто не пострадал, дом в порядке!» — признается многодетная мама.

В результате пожара огнем незначительно поврежден дощатый пол на площади 2 кв.м. Не зря говорят, что любой пожар можно потушить стаканом воды, если вовремя его обнаружить…

Призываем каждого задуматься о безопасности своего жилища и установить такие пожарные извещатели в своих домах и квартирах.

Стоимость их невелика. Однако в случае опасности, они могут реально спасти жизни людей!

Чтобы не допустить трагедии напоминаю:

– не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем;

– соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при обогреве своего жилья;

– никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь — активные «соучастники» пожара;

– никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

– следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

– следите за состоянием проводов, не экономьте на своей безопасности;

– не захламляйте чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджии.