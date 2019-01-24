Лес требует соблюдения закона

В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года Федерального закона № 77 от 18.04.2018 г. «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» объяснения по нему дает участковый лесничий отдела ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Бирскому лесничеству Р. Гильмутдинов.







— С вступлением в силу вышеназванного закона разрешается сбор населением валежной древесины на собственные нужды. В часть 2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации внесено изменение и дополнено словом «валежник», — объясняет Рим Асхатович. — Согласно этому же закону заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.







К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.









— Какие изменения внес закон еще?



— До вступления в силу закона любая упавшая с дерева сухая ветка считалась древесиной. Соответственно, ее нельзя было поднимать и выносить из леса для разведения костра, растопки печи и т. п. Присвоение буреломных деревьев рассматривалась как хищение. То есть, за такие действия граждан в зависимости от объема похищенного могли привлечь к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ или к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ.







Новый закон называет валежником поваленные деревья или кустарники, либо их отдельные части, если они повредились из-за непогоды или других естественных причин (бурелом, завал снега, ураган и т. д.) Соответственно, упавшая ветка больного или мертвого дерева будет являться валежником. А если спилить такую ветку с дерева, она будет являться древесиной.









— Как должна заготавливаться валежная древесина?



— Заготовка валежной древесины осуществляется путем сбора (без осуществления рубки лесных насаждений) лежащих на поверхности земли стволов деревьев или их частей, сучьев, ветвей, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Сбор валежника осуществляется в течение всего года, кроме случаев установления запрета на посещение лесов гражданами в особый противопожарный период. Заготовка населением валежной древесины для собственных нужд может быть осуществлена только после уведомления отдела ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Бирскому лесничеству места проведения работ и объемов заготовки, не позднее, чем за 1 день до начала работ по телефону 83478440232 с 9 до 17 часов. Уведомление может быть осуществлено любыми способами. После обращения в отдел ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Бирскому лесничеству будут определены те лесные участки, которые ближе заявителю для заготовки валежной древесины. Заготовка валежника разрешена на всей территории лесного фонда РБ.







Информация о рекомендованных лесных участках с наличием валежника размещена на официальном сайте Министерства лесного хозяйства РБ (реестр лесных участков — функция «скачать»).









— Значит, разрешается сбор валежника, но не рубка сухостоя?



— Да, сбор валежника осуществляется без рубки лесных насаждений и в том числе сухостойных деревьев. За незаконную рубку деревьев пре- дусмотрена административная и уголовная ответственность. Некоторые граждане думают, что если попадусь, то отделаюсь административным штрафом. Но с этого года при взаимодействии органов правопорядка они будут привлечены по части 2 ст. 8.28 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за незаконную рубку, совершенную с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенную в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.







Также в настоящее время многие пытаются приобрести дрова в том числе из сухостойных деревьев без документов, думая, что легче купить, чем заготавливать, но они забывают, что за приобретение незаконно заготовленной древесины предусмотрена также ответственность частью 3 ст. 8.28 КоАП РФ. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.







Еще хочу напомнить, если вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, просим оперативно обратиться в отдел ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Бирскому лесничеству по тел. 8(3478440232, Бирский МТО ФГЛПН МЛХ РБ 8(34784)22290 или участковому лесничему отдела ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Бирскому лесничеству — 89063715510.





