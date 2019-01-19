В Мишкинском районе проходит операция «Снегоход»

При проверке эксплуатации внедорожных мотосредств особое внимание будет уделено на регистрацию снегоходов, соблюдение сроков прохождения технического осмотра, неисправности, а также на наличие удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории (для снегоходов и квадроциклов — категория А I). При выявлении нарушений будут приниматься меры согласно Кодексу Российской Федерации.