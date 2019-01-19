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Человек и закон
19 Января 2019, 12:08

В Мишкинском районе проходит операция «Снегоход»

В Республике Башкортостан проводятся мероприятия по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств под условным названием «Снегоход».

При проверке эксплуатации внедорожных мотосредств особое внимание будет уделено на регистрацию снегоходов, соблюдение сроков прохождения технического осмотра, неисправности, а также на наличие удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории (для снегоходов и квадроциклов — категория А I). При выявлении нарушений будут приниматься меры согласно Кодексу Российской Федерации.

И. Карамов


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