Главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов провел рабочее совещание в Мишкинском районе

Работа совещания была направлена на обсуждение проблемных моментов с целью улучшения качества деятельности всего территориального подразделения полиции. Не остались без внимания сотрудники ОМВД Мишкинского района, которые показали положительные результаты в работе.







При этом, исходя из анализа оперативно-служебной деятельности ОВД, были заслушаны руководители служб по своим направлениям.







Особое внимание было уделено повышению эффективности работы всего отдела полиции.Поставлены первостепенные задачи и определены приоритетные направления деятельности на 2019 год с учетом криминальной обстановки.







По итогам рабочей встречи личному составу полиции Мишкинского района даны рекомендации в соответствии с задачами, содержащимися в директиве Министерства внутренних дел России и решении коллегии МВД РФ.







На совещании присутствовали: прокурор района Дамир Ишмуратов, начальник отдела Линар Худойназаров, представители службы судебных приставов, исполнения наказаний и общественного совета. В заключении торжественно вручил очередные звания.







Уверен, сотрудники отдела приложат максимальное усилия для обеспечения общественного порядка, безопасности наших сограждан, условий для их плодотворного труда и развития района





