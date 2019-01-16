Главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов провел рабочее совещание в Мишкинском районе
Сегодня Динар Гильмутдинов посетил Мишкинский район, где провёл рабочее совещание с личным составом отдела полиции по итогам оперативно-служебной деятельности за 2018 год.
Работа совещания была направлена на обсуждение проблемных моментов с целью улучшения качества деятельности всего территориального подразделения полиции. Не остались без внимания сотрудники ОМВД Мишкинского района, которые показали положительные результаты в работе.
При этом, исходя из анализа оперативно-служебной деятельности ОВД, были заслушаны руководители служб по своим направлениям.
Особое внимание было уделено повышению эффективности работы всего отдела полиции.Поставлены первостепенные задачи и определены приоритетные направления деятельности на 2019 год с учетом криминальной обстановки.
По итогам рабочей встречи личному составу полиции Мишкинского района даны рекомендации в соответствии с задачами, содержащимися в директиве Министерства внутренних дел России и решении коллегии МВД РФ.
На совещании присутствовали: прокурор района Дамир Ишмуратов, начальник отдела Линар Худойназаров, представители службы судебных приставов, исполнения наказаний и общественного совета. В заключении торжественно вручил очередные звания.
Уверен, сотрудники отдела приложат максимальное усилия для обеспечения общественного порядка, безопасности наших сограждан, условий для их плодотворного труда и развития района
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