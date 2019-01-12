Как получить справку о наличии (отсутствии) судимости?

В связи с вступлением в силу приказа № 347 от 28.06.2016 года «О внесении изменений в административный регламент» справки о наличии (отсутствии) судимости можно в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Срок исполнения заявлений, поданных в электронном виде, сокращен до 15–17 дней. Подробная информация по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости размещена на официальном сайте МВД по РБ (https://02.мвд.рф
) в разделе «Для граждан» — «Государственные услуги» — «Информационный центр МВД по РБ» — «Предоставление справок о наличии (отсутствии) судимости». В случаях, если по каким-либо причинам заказать справку через портал государственных услуг не представилось возможным, гражданин имеет право обратиться в любой отдел МВД России, где может написать заявление на выдачу справки. Срок рассмотрения заявления и предоставления справки 30 дней. Необходимые документы для подачи: