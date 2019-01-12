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Человек и закон
12 Января 2019, 14:00

Как получить справку о наличии (отсутствии) судимости?

На основании административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 7.11.2011 № 1121, Информационный центр МВД по РБ оказывает государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования.

В связи с вступлением в силу приказа № 347 от 28.06.2016 года «О внесении изменений в административный регламент» справки о наличии (отсутствии) судимости можно в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Срок исполнения заявлений, поданных в электронном виде, сокращен до 15–17 дней. Подробная информация по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости размещена на официальном сайте МВД по РБ (https://02.мвд.рф) в разделе «Для граждан» — «Государственные услуги» — «Информационный центр МВД по РБ» — «Предоставление справок о наличии (отсутствии) судимости». В случаях, если по каким-либо причинам заказать справку через портал государственных услуг не представилось возможным, гражданин имеет право обратиться в любой отдел МВД России, где может написать заявление на выдачу справки. Срок рассмотрения заявления и предоставления справки 30 дней. Необходимые документы для подачи:


а) заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости;

б) копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность гражданина;

в) копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке — при подаче заявления доверенным лицом;

г) копия документа, подтверждающего факт установления опеки — при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под опекой;

д) копия документа, подтверждающего факт установления попечительства — при подаче попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его попечительством.


В случае, если гражданин желает получить данную государственную услугу в электронном виде, то для ее получения необходим оригинал паспорта гражданина РФ и СНИЛС. Срок предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде сокращен до 10 дней.

С. Худойназаров, начальник ОМВД РФ по Мишкинскому району


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