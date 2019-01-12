Как подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, рожденного в 2018 году

Право на предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно (далее — ЕДВ), имеют многодетные семьи, среднедушевой доход многодетной семьи, в которой в 2018 году родился (усыновлен) третий или последующий ребенок, не превышает величины прожиточного минимума для детей, устанавливаемой в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона РБ «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан» (9182 рубля).







ЕДВ предоставляется многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного (усыновленного) в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно.







ЕДВ предоставляется в размере 8993 рублей на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим.







Предоставление ЕДВ осуществляется филиалами ГКУ РЦСПН.







Куда обратиться



Документы можно сдать в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» ( Документы можно сдать в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» ( www.mfcrb.ru ) либо в филиал государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 16).







Решение вопроса о назначении ЕДВ осуществляется на основании заявления о назначении ЕДВ и следующих документов (сведений):







а) документов, удостоверяющих личности родителей (усыновителей) и членов семьи из числа детей (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельства о рождении, для детей в возрасте от 14 до 18 лет — свидетельства о рождении и паспорта) (свидетельства о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце ребенка, или справки органа записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельство о рождении ребенка сведения об отце ребенка внесены по указанию матери, — на ребенка одинокой матери);



б) заявлений о согласии членов семьи заявителя либо их законных представителей на обработку их персональных данных (за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти);



в) свидетельства о браке заявителя (при наличии зарегистрированного брака), документа, свидетельствующего о перемене фамилии, имени или отчества, — в случае изменения заявителем либо членами его семьи фамилии, имени или отчества;



г) справок о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении ЕДВ, с указанием доходов помесячно;



д) трудовой книжки — для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При отсутствии у одного из родителей (усыновителей) трудовой книжки в заявлении о назначении ЕДВ указываются сведения о том, что один из родителей (усыновителей) нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;



е) решения суда об усыновлении детей (для усыновителя детей — в случае, если в свидетельстве о рождении ребенка усыновитель не указан в качестве родителя);



ж) документов (сведений) о лицах, проживающих совместно с заявителем;



з) справки (сведений) из филиала ГКУ РЦСПН о неполучении ЕДВ по месту жительства другого родителя — в случае проживания родителей в разных муниципальных образованиях;



и) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя и членов его семьи;



к) сведений о размере земельного участка либо о его отсутствии — для граждан, проживающих в сельской местности;



л) доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством, — для лица, полномочия которого установлены доверенностью.