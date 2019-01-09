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Человек и закон
9 Января 2019, 12:02

В России изменились тарифы ОСАГО

С 9 января вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц сейчас составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.

Кроме того, с 9 января уточняется разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех.


Для водителей 16-21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет увеличивается максимальный коэффициент — до 1,87 с 1,8.


Также с 1,8 до 1,87 увеличивается коэффициент для полисов «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей).


С сегодняшнего дня начинают действовать скидки за стаж и возраст. Самая большая — 7% (соответствует коэффициенту 0,93) устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривала.


Ранее в Банке России оценивали, что средняя цена полиса из-за введения новых тарифов может вырасти не более чем на 1,5%. По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), рост сборов страховщиков составит около 5%.


Также по указанию ЦБ РФ с 1 апреля 2019 года изменится система присвоения коэффициента «бонус-малус» (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии).


Диапазон базовых ставок тарифов ОСАГО меняется и для других категорий автовладельцев.


Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизились на 10,9% и составляют 694-1047 рублей вместо 867-1579 рублей. Для легковых автомобилей юридических лиц тарифы снизились на 5,7% и составили 2058-2911 рублей вместо ранее действовавшего диапазона 2573-3087 рублей.


Тарифный коридор для такси расширяется в обе стороны и составляет 4110-7399 рублей вместо прежних 5138-6166 рублей.


Еще одно нововведение: в Башкирии вступил в силу закон об отмене критерия нуждаемости при выплатах компенсаций за детские сады
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