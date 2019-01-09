В России изменились тарифы ОСАГО

Кроме того, с 9 января уточняется разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех.







Для водителей 16-21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет увеличивается максимальный коэффициент — до 1,87 с 1,8.







Также с 1,8 до 1,87 увеличивается коэффициент для полисов «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей).







С сегодняшнего дня начинают действовать скидки за стаж и возраст. Самая большая — 7% (соответствует коэффициенту 0,93) устанавливается для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривала.







Ранее в Банке России оценивали, что средняя цена полиса из-за введения новых тарифов может вырасти не более чем на 1,5%. По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), рост сборов страховщиков составит около 5%.







Также по указанию ЦБ РФ с 1 апреля 2019 года изменится система присвоения коэффициента «бонус-малус» (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии).







Диапазон базовых ставок тарифов ОСАГО меняется и для других категорий автовладельцев.







Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизились на 10,9% и составляют 694-1047 рублей вместо 867-1579 рублей. Для легковых автомобилей юридических лиц тарифы снизились на 5,7% и составили 2058-2911 рублей вместо ранее действовавшего диапазона 2573-3087 рублей.







Тарифный коридор для такси расширяется в обе стороны и составляет 4110-7399 рублей вместо прежних 5138-6166 рублей.



