В Башкирии вступил в силу закон об отмене критерия нуждаемости при выплатах компенсаций за детские сады

В их числе — отмена критерия нуждаемости при выплатах компенсаций за детские сады. Теперь на эту льготу могут рассчитывать все жители региона.

Два года назад, в январе 2017 года, был принят закон, который ограничивал выплату компенсаций критерием нуждаемости. Право на льготы имели только те семьи, среднедушевой доход которых не превышал величину двукратного прожиточного минимума, установленного в республике.

Родители детей, посещающих детсады, получили компенсации платы за них: за первого ребенка в размере не менее 20% средней платы, за второго — не менее 50%, за третьего и последующих — не менее 70%, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

На последнем пленарном заседании 2018 года региональный парламент приостановил данную законодательную норму, но не навсегда, а только до 1 января 2020 года. Именно до этого срока выплаты компенсаций платы за детские сады будут платить всем гражданам, независимо от критерия нуждаемости.

«К сожалению, мы не можем отменить сам критерий нуждаемости, поскольку это требование федерального законодательства, но можем приостанавливать действие соответствующего закона, что и было сделано в очередной раз», — прокомментировал спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.

С января вступили силу изменения в Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Поправки повышают защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилья, совершенствуют механизм получения жилья.

Изменилась и предельная величина среднедушевого дохода для получения бесплатных социальных услуг. С 1 января эта величина составляет 14 328 рублей для трудоспособного населения и 10 972 рубля для пенсионеров.