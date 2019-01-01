Что ждет жителей Башкирии в 2019 году: изменения в законодательстве

Пенсионная реформа

Самое обсуждаемое событие года – повышение пенсионного возраста. С 2019 года жители России начнут уходить на заслуженный отдых позже. Поправки будут вступать в силу постепенно.

Так, в 2019 году на пенсию выйдут женщины 1964 года рождения и мужчину 1959 года. Для них пенсионный возраст увеличился на полгода. Граждане, родившиеся на год позже, выйдут на пенсию через полтора года, и так далее. В итоге к 2023 году женщины в России будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

МРОТ

Сегодня поменялся минимальный размер оплаты труда. С этого дня МРОТ в России составляет 11 280 рублей. В Башкирии сумма еще больше из-за 15-процентного уральского коэффициента. Работодатели в республике не могут платить сотрудникам меньше 12 972 рублей.

Дачная реформа

С 2019 года в России упраздняется понятие «дача». Теперь существует только две формы объединения дачников: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). Садоводам разрешили строить на участках капитальные сооружения и прописывать в них людей, огородники такого права лишены.

Новый НДС – новые цены

С 1 января повышаются ставки НДС, вместо 18% предприятия будут платить налог в 20%. Из-за этого многие компании объявили о повышении цен на свои товары или услуги. В том числе вырастут тарифы на коммунальные услуги. В Башкирии, например, «Башэнергосбыт» заранее предупредил, что электроэнергия станет дороже. Также тарифы повысили интернет-провайдеры. Услуги «Уфанет» подорожали на 5-20 рублей.

Реестр водителей-новичков

С этого года начинающих водителей начнут вносить в специальный реестр. В базе данных Рособрнадзора должна храниться информация о выдаваемых автошколами свидетельствах об окончании обучения. Доступ к ней будут иметь в том числе инспекторы ГИБДД. Причем пополнять список автошколы должны сами, за игнорирование новых требований им грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Мусорная реформа

В России теперь действует новая система обращения с отходами. Каждый регион разработал свою схему сбора ТБО, назначил региональных операторов и утвердил тарифы. Башкирия, по признанию парламента, готова к мусорной реформе не на все 100%. Принятая схема обращения с отходами вызывает сомнения как у властей, так и угорожан. Также остается открытым вопрос с тарифами. Врио главы республики Радий Хабиров уже дважды просил пересмотреть предлагаемые цены на вывоз мусора.