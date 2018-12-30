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Человек и закон
30 Декабря 2018, 14:48

В восьми образовательных учреждениях Мишкинского района выявлена низкая организация социально-психологического тестирования несовершеннолетних

Прокуратурой Мишкинского района проверка соблюдения законодательства в сфере профилактики наркомании среди несовершеннолетних в деятельности образовательных учреждений района.

В соответствии с законом о наркотических средствах и психотропных веществах раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая включает в себя: социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях.
Между тем, прокуратурой района выявлены факты ненадлежащей организации социально-психологического тестирования несовершеннолетних, а именно характерными нарушениями является:
- не организованно получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей информированных согласий на проведение тестирования;
- не утверждены поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей информированных согласий;
- не создана комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение тестирования;
- не утверждено расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям);
- не обеспечено соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении результатов тестирования.
Вышеуказанные нарушения были выявлены в ходе проверки деятельности в МБОУ Лицей №1 с.Мишкино, МБОУ СОШ №2 с.Мишкино, МБОУ СОШ д.Баймурзино, МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна с.Чураево, МБОУ СОШ д.Большесухоязово, МБОУ СОШ им.А.Искандарова д.Ирсаево, МБОУ СОШ с.Камеево, ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж.
В адрес руководителей названных учреждений внесены 8 представлений об устранении выявленных нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены, 7 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помощник прокурора района Н. Сарбаева
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