В Мишкинском районе выявили факты нарушения трудового законодательства

Так, при изучении трудовых договоров, заключенных с работниками установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ отсутствуют условия об обязательном социальном страховании работника, условия о выплате уральского коэффициента, сведения о месте работы (не указан адрес местонахождения предприятия), об условиях оплаты труда работника (отсутствуют сведения о производимых доплатах, надбавках и поощрительных выплатах), сведения о месте заключения трудового договора, которые являются обязательными для отражения их в трудовом договоре с работником и признаются ненадлежащим оформлением трудового договора.

Также выявлены случаи нарушения требований ст.136 ТК РФ, а именно работник о составных частях заработной платы, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах удержаний, общей сумме, подлежащей выплате, работодателем не извещается. Заработная плата выплачивается один раз в месяц.

По результатам проведенной проверки возбуждено 4 административных производства по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудовых договоров) – индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 5000 рублей, а также 1 производство по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 КоАП РФ), которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда РБ.