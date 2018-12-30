В Мишкинском районе ученик набросился с ножом на своего одноклассника

В суде установлено, что несовершеннолетний обучающийся 8 класса Изиляев Р. (имена фигурантов изменены), 2004 г.р., во время урока, в момент когда учитель вышла из кабинета, не отреагировал на замечание одноклассника Димова Е. убрать телефон. Затем Димов Е., открыв окно, взял комок снега и бросил его в Изиляева Р., после чего Изиляев Р., вытащив из сумки складной нож, набросился на Димова Е. и нанес ему два удара ножом в левый бок и спину.

В результате Димов Е. получил повреждение в виде колото-резаной раны грудной клетки, которые расцениваются как повреждения, причинившие легкий вред здоровью.

В действиях Изиляева Р. формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ, однако в возбуждении уголовного дела отказано в связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Изиляев Р. поставлен на профилактический учет в органах профилактики, имеет склонности к совершению повторных правонарушений, так как ранее замечен в ношении с собой ножа, который демонстрировал одноклассникам.

В суде установлено, что несовершеннолетний Изиляев Р., проживает с отцом, с которым имеет натянутые отношения, более того, находится в стрессовой ситуации из-за разрыва родителей. Сам Изиляев Р. суду пояснил, что нож ему необходим для защиты, получения уважения, авторитета со стороны сверстников, чувствует себя сильным и в безопасности, когда нож при нем, и самостоятельно избавиться от привычки брать его с собой он не может, просил суд направить его ЦВСНП.

Прокуратура района ходатайство о помещении Изиляева Р. в ЦВСНП поддержала и просила удовлетворить, в связи с тем, что ребенку необходим профессиональный психотерапевт по коррекционной работе с трудными подростками, который на территории района отсутствует, таким образом, существует опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего Изиляева Р. и его окружения, а также имеется вероятность совершения им повторного общественно опасного деяния.

Судом ходатайство Отдела МВД России по Мишкинскому району о помещении Изиляева Р. в ЦВСНП при МВД по РБ удовлетворено, ребенок помещен в ЦВСНП сроком до 30 суток в качестве меры профилактического воздействия.