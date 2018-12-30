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Человек и закон
30 Декабря 2018, 14:45

В Мишкинском районе старшеклассник по неосторожности повредил горло ученику младшего класса

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего 11-классника Сидоренко Михаила (здесь и далее имена фигурантов изменены).

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В суде установлено, что подсудимый во время перемены после первого урока находился в спортзале школы, где играл в баскетбол с приятелями. Там же находился его знакомый – 9-классник Петров Дмитрий, который сидел на скамье и общался с друзьями. В этот момент Сидоренко М., желая подшутить над Петровым Д., незаметно для него подошел к нему сзади и, обхватив рукой его шею, сдавил со значительной силой. При попытке вырваться Петров Д. почувствовал хруст в области шеи, после чего подсудимый Сидоренко М. отпустил его, спросив, все ли в порядке.
На следующий день после случившегося у Петрова Д. отекла область шеи и поднялось давление. При обследовании у специалистов у него установлен перелом левого щитовидного хряща.
Таким образом, в результате преступной небрежности Сидоренко М., несовершеннолетний Петров Д. получил телесное повреждение, которое явилось опасным для жизни, создало непосредственную угрозу для жизни, и относится к тяжкому вреду здоровья.
Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления.
Судом назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ по месту жительства, в связи с несовершеннолетием виновного на основании ст.90 УК РФ Сидоренко М. освобожден от уголовной ответственности с применением к нему мер принудительного воспитательного воздействия сроком на 6 месяцев.
Помощник прокурора района Н. Сарбаева
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