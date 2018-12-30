В Мишкинском районе старшеклассник по неосторожности повредил горло ученику младшего класса

В суде установлено, что подсудимый во время перемены после первого урока находился в спортзале школы, где играл в баскетбол с приятелями. Там же находился его знакомый – 9-классник Петров Дмитрий, который сидел на скамье и общался с друзьями. В этот момент Сидоренко М., желая подшутить над Петровым Д., незаметно для него подошел к нему сзади и, обхватив рукой его шею, сдавил со значительной силой. При попытке вырваться Петров Д. почувствовал хруст в области шеи, после чего подсудимый Сидоренко М. отпустил его, спросив, все ли в порядке.