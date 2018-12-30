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Человек и закон
30 Декабря 2018, 18:27

В Мишкинском районе служба судебных приставов бездействовала в отношении злостного неплательщика алиментов

Изучением исполнительного производства в отношении должника по выплате алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка, выявлено, что должник неоднократно предупреждался об уголовной ответственности в случае злостного уклонения от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

Судебными приставами принимались меры в виде проверки должника по месту жительства, с целью обнаружения имущества, подлежащего аресту, также в мае 2018 года должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.
После чего 11.07.2018 г. должник проверен по месту жительства, имущества, подлежащего аресту или описи, судебными приставами-исполнителями обнаружено не было. В деле не имелось ни одной квитанции либо расписки взыскателя об оплате должником алиментных платежей, между тем, вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ не рассматривался. Меры принудительного исполнения не принимались.
Таким образом, в ходе проверки выявлен факт бездействия со стороны службы судебных приставов, а также факт злостного уклонения от выплаты алиментов на содержание детей лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, более 2-х месяцев подряд, то есть неоднократно, то есть усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.
По результатам проверки прокуратурой района направлен материал в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ с целью привлечения должника к уголовной ответственности, а также направлено представление в Управление ФССП по РБ по факту проявляемого должностными лицами бездействия.
Помощник прокурора Н. Сарбаева
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