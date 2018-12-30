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Человек и закон
30 Декабря 2018, 18:28

В Мишкинском районе прокуратура выявила 67 интернет-сайтов, содержащих противозаконные материалы

За период 2018 года прокуратурой района выявлено в общей сложности 67 Инернет-сайтов, содержащих противозаконные материалы, по которым направлено 20 исковых заявлений в суд, и 40 материалов в Роскомнадзор.

К примеру, выявлено 12 интернет-ресурсов, содержащих информацию о способах изготовления взрывных устройств, огнестрельного оружия в домашних условиях, которые могут использованы в различных целях, в том числе и несовершеннолетними, с целью ограничения к ним доступа прокуратурой направлены исковые заявления в суд.
Выявлены факты размещения в сети Интернет информации о предоставлении потребительских кредитов от имени микрофинансовых организаций, которые уже исключены из Государственного реестра микрофинансовых организаций, с целью ограничения к ним доступа прокуратурой также направлены исковые заявления в суд.
Помощник прокурора Н. Сарбаева
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