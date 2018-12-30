В Мишкинском районе прокуратура выявила 67 интернет-сайтов, содержащих противозаконные материалы

К примеру, выявлено 12 интернет-ресурсов, содержащих информацию о способах изготовления взрывных устройств, огнестрельного оружия в домашних условиях, которые могут использованы в различных целях, в том числе и несовершеннолетними, с целью ограничения к ним доступа прокуратурой направлены исковые заявления в суд.