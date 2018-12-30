В Мишкинском районе пожарный надзор и Роспотребнадзор вносил данные в реестр с нарушением сроков

Так, при проверке Бирского ТО Управления Роспотребнадзора по РБ установлено, что 18.04.2018 заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Жеребцовым А.С. издано распоряжением №1584 о проведении внеплановой проверки в отношении МБОУ СОШ д. Кайраково муниципального района Мишкинский район РБ.

Ведущим специалистом – экспертом ТО Роспотребнадзора Килинбаевой А.В., и. о. специалиста – эксперта Зариповой З.А., и. о. специалиста – эксперта Гайнановой Ю.Р. на основании указанного распоряжения проведена внеплановая проверка.

Сведения о внеплановой проверке и. о. специалиста-эксперта ТО Роспотребнадзора Зариповой З.А. внесены в ФГИС «Единый реестр проверок» на сайте в сети «Интернет» proverki.gov.ru 19.04.2018, которому присвоен учетный номер 021800315088, между тем, распоряжение о проведении внеплановой проверки издано 18.04.2018.

Таким образом, сведения при проведении внеплановой проверки в отношении МБОУ СОШ д. Кайраково МР Мишкинский район РБ в ФГИС «Единый реестр проверок» внесены с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 16 Правил формирования и ведения единого реестра проверок.

Кроме того, в нарушение требований закона сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи в ФГИС «Единый реестр проверок» и. о. специалиста-эксперта ТО Роспотребнадзора Зариповой З.А. внесены 24.10.2018 08:34, то есть с нарушением предусмотренного 10-дневного срока.

При проверке деятельности Караидельского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ установлено, что 29.10.2018 начальником Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ Валинуровым Р. М. издано распоряжением №111 о проведении плановой проверки в отношении МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино муниципального района Мишкинский район РБ.

Старшим инспектором Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ Биктубаевым С. А. на основании указанного распоряжения проведена плановая проверка.

Сведения о плановой проверке старшим инспектором Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ Биктубаевым С. А. внесены в ФГИС «Единый реестр проверок» на сайте в сети «Интернет» proverki.gov.ru 16.11.2018, которому присвоен учетный номер 021802138957, между тем, распоряжение о проведении плановой проверки издано 29.10.2018.

Таким образом, сведения при проведении плановой проверки в отношении МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино МР Мишкинский район РБ в ФГИС «Единый реестр проверок» внесены с нарушением 3-дневного срока.

В нарушение требований закона фамилию, имя, отчество и должность должностного лица, проводившего проверку в ФГИС «Единый реестр проверок» старшим инспектором Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ Биктубаевым С. А. внесены 12.12.2018 12:19.

Аналогичные нарушения выявлены при проведении плановых проверок в отношении МБДОУ детский сад №4 «Родничок» с. Мишкино (распоряжение № 101 от 06.09.2018 г.), МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д. Староваськино Мишкинского района РБ (распоряжение № 14 от 01.03.2018 г.).

Таким образом, сведения при проведении плановых проверок в отношении МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино, МБДОУ детский сад №4 «Родничок» с. Мишкино, МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д. Староваськино Мишкинского района РБ в ФГИС «Единый реестр проверок» старшим инспектором Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ Биктубаевым С. А. внесены с нарушением предусмотренного 10-дневного срока.

По результатам проверки в адрес Караидельского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ и Бирского ТО Управления Роспотребнадзора по РБ внесены 2 представления, которые находятся в стадии рассмотрения.