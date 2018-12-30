В Мишкинском районе должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних

В соответствии с Федеральным законом об образовании к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Более того, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Между тем, прокуратурой района выявлены факты несоблюдения требований закона об охране здоровья несовершеннолетних, а именно травматизма детей в вышеуказанных учреждениях.

Так, 11-летняя обучающаяся МБУО СОШ с.Камеево получила повреждение в виде эпифизиолиза правой лучевой кости, которое относится к повреждению, повлекшему за собой длительное расстройство здоровья свыше трех недель, и расценивается как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести. Повреждение получено в школе в результате столкновения с одноклассником.

5-летняя воспитанница МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино получила повреждение в виде кровоподтека левой щеки, скуловой области справа, кровоподтек нижнего века левого глаза, которое относится к повреждению, не повлекшему за собой кратковременное расстройство здоровья, и расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью. Повреждения получила во время игры, а также после удара об спинку кровати перед тихим часом.

Таким образом, вышеуказанными образовательными организациями, необходимые условия, обеспечивающие безопасность обучающихся во время пребывания в организации, не созданы, что повлекло неблагоприятные последствия. Кроме того, незамедлительно после произошедшего родители не поставлены в известность о случившемся, вследствие чего были нарушены их права на осуществление родительских прав.

По результатам проверки в адрес руководителей учреждений направлены представления об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, которые находятся в стадии рассмотрения.

Стоит отметить, что это не единичные случаи травматизма детей в образовательных учреждениях. За период 2018 года подобные случаи были выявлены в деятельности МАУ ФОК «Триумф», МБОУ СОШ №2 с.Мишкино, МБОУ СОШ д.Малонакаряково, по которым внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.