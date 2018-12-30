+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Человек и закон
30 Декабря 2018, 14:43

В Мишкинском районе 14 сельских поселений не предоставляло гражданам сведения о качестве питьевой воды

Прокуратурой Мишкинского района РБ проведена проверка исполнения хозяйствующими субъектами и органами местного самоуправления законодательства в сфере охраны водных объектов.

В соответствии с требованиями закона о водоснабжении и водоотведении органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.
Прокуратурой района осуществлен мониторинг официальных сайтов 14 сельских поселений на предмет проверки выполнения вышеуказанной нормы, однако установлено, что в нарушение требований закона о водоснабжении и водоотведении ни одним из 14 сельских поселений сведения о качестве питьевой воды, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, об итогах исполнения этих планов в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети "Интернет" не размещаются.
По результатам проверки в адрес 14 сельских поселений внесены представления об устранении нарушений водного законодательства, 9 из которых рассмотрены и удовлетворены, 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помощник прокурора района Н. Сарбаева
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru