В Мишкинском районе 14 сельских поселений не предоставляло гражданам сведения о качестве питьевой воды

В соответствии с требованиями закона о водоснабжении и водоотведении органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

Прокуратурой района осуществлен мониторинг официальных сайтов 14 сельских поселений на предмет проверки выполнения вышеуказанной нормы, однако установлено, что в нарушение требований закона о водоснабжении и водоотведении ни одним из 14 сельских поселений сведения о качестве питьевой воды, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, об итогах исполнения этих планов в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети "Интернет" не размещаются.

По результатам проверки в адрес 14 сельских поселений внесены представления об устранении нарушений водного законодательства, 9 из которых рассмотрены и удовлетворены, 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.