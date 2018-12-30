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Человек и закон
30 Декабря 2018, 18:29

В Мишкинском районе 13 сельских поселений нарушили жилищное законодательство

В соответствии с поправками, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений отнесены утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Разработка порядка и перечня подобных случаев должны были быть разработаны органами местного самоуправления не позднее шести месяцев со дня вступления в силу вышеуказанных поправок, а именно не позднее 20.06.2018 г.
Между тем, установлено, что на территории 13 сельских поселений имеются многоквартирные дома (таковыми признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме), однако в нарушение требований жилищного законодательства порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах администрациями сельских поселений не определены, соответствующие нормативно-правовые акты не разработаны.
Отсутствие нормативного акта в рассматриваемой сфере деятельности говорит об отсутствии должного контроля и внимания со стороны органов местного самоуправления в случаях возникновения экстренной необходимости в проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, чем нарушаются права жильцов многоквартирных домов на гарантированное государством оказание за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также на благоприятные условия проживания.
По результатам проверки в адрес 13 сельских поселений внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помощник прокурора Н. Сарбаева
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