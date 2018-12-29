Владимир Путин подписал закон об установке «умных электросчетчиков»

Соответствующий законопроект был разработан Минэнерго, он вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии. Документ за подписью президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщается на сайте Минэнерго РФ, в ходе работы над документом ведомство перенесло обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии с потребителей на поставщиков: в отношении многоквартирных домов — на гарантирующих поставщиков, а в отношении прочих потребителей — на сетевые организации. Таким образом, сетевая организация самостоятельно принимает решение, ставить или не ставить такие системы учета.
Согласно закону, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета. При этом за потребителем сохраняется обязанность обеспечивать целостность прибора учета, и то только в случае, если прибор учета находится в границах земельного участка или внутри помещения потребителя.
Как отмечает министерство, для отрасли такое решение станет инструментом для сокращения издержек за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, роста производительности труда, контроля качества электроэнергии у потребителя, а также повышения платежной дисциплины и адресности применения льгот.
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, внедрение интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволит государству экономить 70-80 млрд рублей в год при снижении энергопотерь.
Как сообщалось ранее, потребителей освободили также от обязательства по техобслуживанию приборов учета энергетических и коммунальных ресурсов. Теперь эта функция возложена на организации, устанавливающие водо-, тепло-, электросчётчики и другие приборы в домах потребителей. Ответственные лица самостоятельно будут отслеживать гарантийные сроки, проверять точность показаний, устранять неполадки, производить контроль систем учёта на протяжении всего технологического и жизненного цикла.