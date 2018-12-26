Внесены изменения в закон о назначении выплаты пенсий

О том, какие изменения внесены в Закон, мы беседуем с инспектором отдела ГКУ Северный МЦЗН по Мишкинскому району Олесей Анатольевной Юсуповой.

— С января 2019 года планируется увеличение пособий по безработице. Так, минимальное пособие по безработице в 2019 году предположительно составит с учетом районного коэффициента 1725 рублей; максимальное — с учетом районного коэффициента 9200 рублей.

Напомню, что в 2018 году размеры минимального и максимального пособия по безработице составляют с учетом районного коэффициента 977,50 рублей и 5635 рублей соответственно. Они действовали в течение последних 10 лет без изменений.

Для граждан, состоявших в трудовых отношениях не менее 26 недель, размер пособия будет исчисляться от среднемесячного заработка за последние 3 месяца работы. Для этого нужно представить справку о среднем заработке. На ее основе будет сделан расчет.

Пособие по безработице начисляется: в первые три месяца — в размере 75 процентов от среднемесячного заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы; в следующие три месяца — в размере 60 процентов.

— Будут ли изменены сроки выплаты пособия по безработице для безработных граждан?

— Согласно Закону, период выплаты пособия по безработице — это время, в течение которого уволенный имеет право получать от государства пособие по безработице. Срок выплаты пособия по безработице будет сокращён в 2 раза. Это изменение не коснется лиц предпенсионного возраста.

В общем случае сроки перечисления пособия по безработице с 2019 года таковы: для тех, кто впервые ищет работу, уволен за нарушение трудовой дисциплины, работал меньше 26 недель за последний год — снижен с 6 до 3 месяцев за год; кто работал не менее 26 недель за последний год — снижен с 12 месяцев до 6 месяцев за год.

Учтите, что по новым правилам не получится получать пособие по безработице снова и снова, если имел место хотя бы один из фактов: длительная (более 1 месяца) неявка в органы службы занятости без уважительных причин; попытка получения либо получение пособия по безработице обманным путем; отказ от услуг органов службы занятости (по личному письменному заявлению.

Повторное обращение в службу занятости в соответствии с Законом в новой редакции возможно после прекращения трудовых отношений по новому месту работы.

— Каким категориям лиц назначается пособие в минимальном размере?

— Есть категории лиц, которые изначально могут рассчитывать только на минимальные выплаты: впервые ищущие работу; имеющие по последнему месту работы стаж менее 26 недель; прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке; не работавшие, до получения статуса безработного больше 1 года; уволенные с последнего места работы за противоправные действия; самовольно и без уважительных причин покинувшие место учёбы, по направлению центра занятости.

— Есть ли категория граждан, не имеющих право получить статус безработного?

— Статус безработного не могут получить следующие категории граждан: дети до 16 лет; женщины в декрете до достижения ребенком полутора лет; студенты очной формы обучения; пенсионеры; индивидуальные предприниматели и учредители фирм и организаций; инвалиды, имеющие нетрудоспособную группу инвалидности; лица, обращающиеся в службу занятости по месту временной регистрации.

— Какие дополнительные гарантии социальной поддержки предусматривает Закон для граждан предпенсионного возраста?

— Новый Закон особое внимание уделяет повышению пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста, т. е. тем, кому до назначения пенсии осталось 5 лет. Предполагается, что сумма выплат таким безработным увеличится до 12972 рублей с учетом уральского коэффициента. Но следует иметь ввиду, что пособие в этом размере будет назначаться только тем, кто на момент обращения в службу занятости не менее 26 недель состоял в трудовых отношениях, пособие по безработице начисляется: в первые три месяца — в размере 75% их среднемесячного заработка, в следующие четыре месяца — в размере 60%, в дальнейшем — в размере 45% от такого заработка. Во всех остальных случаях назначается минимальный размер пособия 1725 рублей.