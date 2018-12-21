Правила продажи сладких новогодних подарков

При реализации новогодних наборов кондитерских изделий для детей, детских игр и игрушек должны быть соблюдены требования технических регламентов Таможенного союза, законодательства России в сфере защиты прав потребителей.

При выборе подарка необходимо обращать внимание на наличие маркировки (этикетка, лист-вкладыш). В обязательном порядке она должна содержать следующую информацию: наименование подарка; наименование документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; сведения об основных потребительских свойствах товаров: о составе, пищевой ценности, назначении, об условиях хранения, дате и месте изготовления; адрес (место нахождения), фирменное наименование изготовителя, наименование и адрес упаковщика, дата упаковывания, срок годности, вес подарка.

К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о подарке, количестве конфет (поштучно или в граммах) с указанием не только их названия, но и фабрик-изготовителей. В состав новогодних подарков не должны входить кремовые кондитерские изделия, йогурты.

Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок может потребовать документы, свидетельствующие о безопасности продукции.

Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если он оказался некачественным (без маркировки, с истекшим сроком годности, имеющим явные признаки недоброкачественности, с нарушением целостности упаковки).

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

В питании детей не допускается использовать, а, следовательно, включать в наборы детских подарков: кондитерские изделия, содержащие ядра абрикосовой косточки, и арахиса; алкоголь; карамель, в том числе леденцовая; кремовые кондитерские изделия (пирожные); жевательную резинку.