Сделки с недвижимостью

— Как исправить опечатку или грамматическую ошибку в документах на недвижимость?



— За девять месяцев 2018 года в Кадастровую палату по Республике Башкортостан поступило 2119 заявление об исправлении технической ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости.







Начнем с того, что описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, являются технической ошибкой, допущенной органом регистрации прав при осуществлении регистрационных действий и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сведениям, содержащимся в документах, на основании которых производилась регистрация права и постановка объекта на кадастровый учет.







Исправляется техническая ошибка по решению государственного регистратора в течение трех рабочих дней со дня обнаружения такой ошибки в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН.







Таким образом, на территории Республики Башкортостан для исправления технической ошибки, заинтересованному лицу следует обратиться в Многофункциональный центр с заявлением об исправлении технической ошибки или подать заявление посредством Личного кабинета на официальном сайте Росреестра.









— Каков порядок внесения в реестр недвижимости адресных характеристик?



— Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» определены правила межведомственного информационного взаимодействия органа регистрации прав с иными органами власти. Закон вступил в силу с 1 января 2017 года.







В соответствии с данными правилами обязанность по предоставлению в Росреестр сведений о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектам возложена на Федеральную налоговую службу.







Уполномоченными органами по присвоению, изменению, аннулированию адресов объектам являются органы местного самоуправления, органы государственной власти. В связи с чем, такие органы власти обязаны своевременно направлять для учета в налоговую службу сведения об адресах объектов недвижимости.







Стоит отметить, что Рос- реестр не является уполномоченным органом по присвоению адресов объектам недвижимости. Гражданин или юридическое лицо несёт полную ответственность за достоверность сведений в представленных им документах. Если сведения об адресе его объекта недвижимости не внесены в Единый государственный реестр недвижимости или присутствует некорректный адрес, он может внести изменения. Для этого необходимо обратиться в офисы МФЦ с соответствующим заявлением.







Например, администрация поселения поменяла земельному участку адрес (это может случиться при переименовании улицы), но эти данные не были переданы в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС), поэтому специалисты Росреестра не смогут провести необходимые процедуры, в связи с отсутствием такого адреса в ФИАС.







В связи с чем, Кадастровая палата рекомендует заявителям перед подачей заявления проверять в ФИАС адресные характеристики объекта недвижимости ( В связи с чем, Кадастровая палата рекомендует заявителям перед подачей заявления проверять в ФИАС адресные характеристики объекта недвижимости ( https://fias.nalog.ru/ ) и запрашивать заверенную выписку из ГАР (Государственного адресного реестра).









— Нужно ли узаконить перепланировку и реконструкцию жилого помещения?



— В Кадастровой палате по Республике Башкортостан разъяснили вопрос о проведении перепланировки объекта недвижимости жилого назначения.







На данный вопрос ответил заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 Рашит Якупов.







— Первый шаг — это согласование проведения перепланировки с администрацией органа местного самоуправления, на территории которого находится данное жилое помещение. Для этого надо представить заявление о переустройстве и (или) перепланировке, правоустанавливающие документы и проект перепланировки. Производить работы можно только после получения положительного решения. Конечный этап должен удостоверяться актом приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию, который является одним из документов основанием для подготовки кадастровым инженером технического плана помещения.







Сведения об объекте, в котором была проведена перепланировка, должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В этих целях необходимо представить в регистрирующий орган через многофункциональный центр (или в электронном виде через портал Росреестра) заявление об осуществлении государственного кадастрового учета изменений сведений об объекте недвижимого имущества и технический план. Госпошлина в данном случае не взимается.







Важно знать отличие перепланировки от реконструкции жилого помещения, к проведению которой предъявляются более строгие требования. Так, в результате перепланировки все изменения производятся в границах уже имеющейся площади, работы никак не касаются фасада здания (кроме окон). А вот, к примеру, возведение пристройки к жилому помещению в виде капитальных стен, например, утепления балкона уже является реконструкцией. Она осуществляется на основании разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, где планируется строительство в отношения всего здания. Кроме того, еще потребуется согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на проведение реконструкции. По ее завершении необходимо получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.







После реконструкции должны быть внесены изменения в сведения о кадастровом учете сперва в многоквартирный дом, а затем в жилое помещение. Основанием для изменения сведении в обоих случаях будет технический план на соответствующий объект недвижимого имущества.









Кадастровая палата нацелена на снижение административных барьеров



— В целях улучшения бизнес-среды в Республике Башкортостан в настоящий момент реализуются двенадцать целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности.







Региональные программы направлены на снижение административных барьеров, сокращение сроков предоставления госуслуг, а также на развитие цифровых технологий — увеличение доли электронных сервисов.







Реализация целевых моделей поможет гражданам и юридическим лицам ускорить получение земельного участка, здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в собственность с момента выбора объекта недвижимости до постановки его на кадастровый учет и оформления прав собственности.







Для сокращения доли приостановлений и отказов Кадастровая палата реализует комплекс совместных мероприятий с региональными органами власти и органами местного самоуправления, а также усиливает взаимодействие с кадастровыми инженерами.







Консультация в Кадастровой палате позволяет экономить время, сократить финансовые затраты и оперативно получать всю нужную информацию, специалисты Кадастровой палаты имеют многолетний опыт в сфере имущественных отношений При этом одним из важных преимуществ в выборе услуг, предоставляемых Кадастровой палатой, является гарантия госучреждения.







Любое заинтересованное лицо может обратиться в Кадастровую палату по Республике Башкортостан по адресу г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5 либо к специалистам Кадастровой палаты в районах Республики, либо по электронному адресу Любое заинтересованное лицо может обратиться в Кадастровую палату по Республике Башкортостан по адресу г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5 либо к специалистам Кадастровой палаты в районах Республики, либо по электронному адресу [email protected] и получить высококвалифицированную консультацию специалистов по качеству подготовки предоставленных заинтересованным лицом документов, а также получить все необходимые разъяснения и рекомендации по оказываемой услуге. По результатам консультации выдается письменная резолюция либо устный ответ.



