В прокуратуре Мишкинского района пройдет прием граждан и будет работать «горячая линия»
19 ноября прокуратура района будет на связи по «горячей линии» (тел. 8 (34749) 2–10–39), а также прием граждан по вопросам незаконных действий при долевом строительстве многоквартирных домов.
19 ноября прокуратура района будет на связи по «горячей линии» (тел. 8 (34749) 2–10–39), а также прием граждан по вопросам незаконных действий при долевом строительстве многоквартирных домов.
По указанному телефону, а также на личном приеме вы сможете обратиться по вопросам нарушения прав участников долевого строительства, оставить свои жалобы, получить консультацию.
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