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Человек и закон
29 Июня 2018, 11:28

Не трогайте дорожные знаки

Мировым судом рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца деревни Бикшиково.

Мировым судом рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца деревни Бикшиково.


Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах).


В суде установлено, что обвиняемый, вернувшись из города с заработков, поругался со своей супругой по причине его нетрезвого состояния и небольшого заработка. После этого, решив продолжить употребление спиртного со своим товарищем, обвиняемый отправился в местный магазин, где приобрел 2 бутылки водки. После всего выпитого алкоголя, возвращаясь обратно домой, обвиняемый обратил внимание на два дорожных знака «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» и «Зона действия», установленных недалеко от школы. Нащупав руками гайки, которыми были закреплены таблички знаков, обвиняемый открутил их, и затем выбросил знаки у дороги.


Действиями обвиняемого администрации сельского поселения, установившей данные дорожные знаки, был причинен ущерб на сумму 2 817, 84 рублей.


Обвиняемый явился с повинной и возместил причиненный ущерб в добровольном порядке.


В ходе судебного разбирательства полностью признал вину в совершении преступления.


Судом ему назначено наказание в виде 100 часов общественно-полезных работ.

Н. Сарбаева, помощник прокурора района

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