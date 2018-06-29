Не трогайте дорожные знаки

Мировым судом рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца деревни Бикшиково.
Мировым судом рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца деревни Бикшиково.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах).
В суде установлено, что обвиняемый, вернувшись из города с заработков, поругался со своей супругой по причине его нетрезвого состояния и небольшого заработка. После этого, решив продолжить употребление спиртного со своим товарищем, обвиняемый отправился в местный магазин, где приобрел 2 бутылки водки. После всего выпитого алкоголя, возвращаясь обратно домой, обвиняемый обратил внимание на два дорожных знака «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» и «Зона действия», установленных недалеко от школы. Нащупав руками гайки, которыми были закреплены таблички знаков, обвиняемый открутил их, и затем выбросил знаки у дороги.
Действиями обвиняемого администрации сельского поселения, установившей данные дорожные знаки, был причинен ущерб на сумму 2 817, 84 рублей.
Обвиняемый явился с повинной и возместил причиненный ущерб в добровольном порядке.
В ходе судебного разбирательства полностью признал вину в совершении преступления.
Судом ему назначено наказание в виде 100 часов общественно-полезных работ.
Н. Сарбаева, помощник прокурора района
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