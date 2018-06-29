Не трогайте дорожные знаки



В суде установлено, что обвиняемый, вернувшись из города с заработков, поругался со своей супругой по причине его нетрезвого состояния и небольшого заработка. После этого, решив продолжить употребление спиртного со своим товарищем, обвиняемый отправился в местный магазин, где приобрел 2 бутылки водки. После всего выпитого алкоголя, возвращаясь обратно домой, обвиняемый обратил внимание на два дорожных знака «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» и «Зона действия», установленных недалеко от школы. Нащупав руками гайки, которыми были закреплены таблички знаков, обвиняемый открутил их, и затем выбросил знаки у дороги.