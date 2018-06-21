В 69 населенных пунктах района отсутствуют детские игровые площадки
Прокуратурой района проведена проверка исполнения основных гарантий прав ребенка. На территории Мишкинского района расположено 78 населенных пунктов, в каждом втором из которых проживают несовершеннолетние.
Прокуратурой района проведена проверка исполнения основных гарантий прав ребенка. На территории Мишкинского района расположено 78 населенных пунктов, в каждом втором из которых проживают несовершеннолетние. Но в нарушение требований действующего законодательства условия для развития физического здоровья детей местными муниципалитетами не созданы. Проверка показала, что в 69 населенных пунктах детские игровые площадки отсутствуют.
Между тем, в результате создания детской игровой площадки возможно решение ряда важнейших задач: организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста; безопасность жизни и здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни, которые способствуют активности населения, установлению тесной связи между жителями села и органами самоуправления. Также детская площадка должна развивать, укреплять физическое, психическое здоровье детей и в тоже время быть безопасной, исключающей травматизм.
По результатам проверки в адрес глав администраций 14 сельских поселений внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.
Н. Сарбаева, помощник прокурора
Читайте нас в
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87