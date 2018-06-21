В 69 населенных пунктах района отсутствуют детские игровые площадки

Прокуратурой района проведена проверка исполнения основных гарантий прав ребенка. На территории Мишкинского района расположено 78 населенных пунктов, в каждом втором из которых проживают несовершеннолетние. Но в нарушение требований действующего законодательства условия для развития физического здоровья детей местными муниципалитетами не созданы. Проверка показала, что в 69 населенных пунктах детские игровые площадки отсутствуют.

Между тем, в результате создания детской игровой площадки возможно решение ряда важнейших задач: организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста; безопасность жизни и здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни, которые способствуют активности населения, установлению тесной связи между жителями села и органами самоуправления. Также детская площадка должна развивать, укреплять физическое, психическое здоровье детей и в тоже время быть безопасной, исключающей травматизм.

По результатам проверки в адрес глав администраций 14 сельских поселений внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.



