Урок не впрок

Бирским межрайонным судом рассмотрены материалы Отдела МВД России по Мишкинскому району об отмене условно досрочного освобождения в отношении 3 лиц, ранее проходивших по групповому преступлению об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Данные лица были приговорены к лишению свободы от 4 до 5 лет в колонии строгого режима. По отбытии определенного срока, в связи с наличием положительных характеристик, отсутствие взысканий во время отбывания наказания, лица были освобождены условно-досрочно.

Между тем, оказавшись на свободе, осужденные продолжили антиобщественное поведение, злоупотребляли спиртными напитками, официально нигде не трудоустроились, и каждый из них совершил не менее 2 административных правонарушений.

В зале суда прокуратура района поддержала ходатайство полиции об отмене условно-досрочного освобождения.

Судом требования органов внутренних дел удовлетворены, лица отправлены в места лишения свободы для исполнения неотбытой части наказания.



