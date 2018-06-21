Урок не впрок

Бирским межрайонным судом рассмотрены материалы Отдела МВД России по Мишкинскому району об отмене условно досрочного освобождения в отношении 3 лиц, ранее проходивших по групповому преступлению об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).
Бирским межрайонным судом рассмотрены материалы Отдела МВД России по Мишкинскому району об отмене условно досрочного освобождения в отношении 3 лиц, ранее проходивших по групповому преступлению об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).
Данные лица были приговорены к лишению свободы от 4 до 5 лет в колонии строгого режима. По отбытии определенного срока, в связи с наличием положительных характеристик, отсутствие взысканий во время отбывания наказания, лица были освобождены условно-досрочно.
Между тем, оказавшись на свободе, осужденные продолжили антиобщественное поведение, злоупотребляли спиртными напитками, официально нигде не трудоустроились, и каждый из них совершил не менее 2 административных правонарушений.
В зале суда прокуратура района поддержала ходатайство полиции об отмене условно-досрочного освобождения.
Судом требования органов внутренних дел удовлетворены, лица отправлены в места лишения свободы для исполнения неотбытой части наказания.
Н. Сарбаева, помощник прокурора
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