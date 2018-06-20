Забота о детях — обязанность родителей



Обвиняемая после лишения её родительских прав в отношении 12-летнего сына с 7 декабря 2016 года по решению суда обязана выплачивать ¼ часть всех видов доходов на содержание ребенка. Однако в суде было установлено, что с 28 сентября 2017 года по 12 февраля 2018 года подсудимая денежные средства на содержание сына не перечисляла, нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками. Задолженность за указанный период составила 48 832 рублей 70 копеек, а за весь период — 136 784 рубля 40 копеек.