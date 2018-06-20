Забота о детях — обязанность родителей

Мировой судья Бирского района вынес приговор в отношении 50-летней уроженки деревни Кигазытамаково. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
Мировой судья Бирского района вынес приговор в отношении 50-летней уроженки деревни Кигазытамаково. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
Обвиняемая после лишения её родительских прав в отношении 12-летнего сына с 7 декабря 2016 года по решению суда обязана выплачивать ¼ часть всех видов доходов на содержание ребенка. Однако в суде было установлено, что с 28 сентября 2017 года по 12 февраля 2018 года подсудимая денежные средства на содержание сына не перечисляла, нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками. Задолженность за указанный период составила 48 832 рублей 70 копеек, а за весь период — 136 784 рубля 40 копеек.
Забота о детях, их воспитание является равным правом и обязанностью родителей, предусмотренное Конституцией РФ. При этом отсутствие у гражданина заработка не является уважительной причиной для уклонения от данной обязанности. Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления, обещала суду трудоустроиться и перечислять денежные средства в пользу сына.
Суд приговорил её к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства.
Н. Сарбаева, помощник прокурора.
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