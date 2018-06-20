Прокуратура защитит интересы детей-сирот

К нам обратились дети-сироты о нарушении их прав в сфере обеспечения жильем. В соответствии с законодательством, они по достижении совершеннолетия должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями.







По достижении 18-летнего возраста и окончании образовательного учреждения права детей-сирот на жильё не реализованы. Бездействие органов опеки района повлекло нарушение жилищных прав заявительниц, в связи с чем, они обратились в прокуратуру.







По результатам проверки в суд направлены заявления. Администрация муниципального района должна предоставить благоустроенные жилые помещения в установленном порядке. Гражданские дела назначены к слушанию.



