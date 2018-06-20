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Человек и закон
20 Июня 2018, 11:43

Прокуратура защитит интересы детей-сирот

К нам обратились дети-сироты о нарушении их прав в сфере обеспечения жильем. В соответствии с законодательством, они по достижении совершеннолетия должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями.

К нам обратились дети-сироты о нарушении их прав в сфере обеспечения жильем. В соответствии с законодательством, они по достижении совершеннолетия должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями.


По достижении 18-летнего возраста и окончании образовательного учреждения права детей-сирот на жильё не реализованы. Бездействие органов опеки района повлекло нарушение жилищных прав заявительниц, в связи с чем, они обратились в прокуратуру.


По результатам проверки в суд направлены заявления. Администрация муниципального района должна предоставить благоустроенные жилые помещения в установленном порядке. Гражданские дела назначены к слушанию.

Н. Сарбаева, помощник прокурора.

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