Приговор за хранение мака



Осенью прошлого года подсудимая обнаружила растения мака, произраставшие около сарая в её хозяйстве, сорвала несколько растений маковой соломы и подвесила под крышу сеновала для сушки и последующего использования при приготовлении выпечки. Маковая солома внесена в «Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (список I). Вес изъятой соломы составил 55 граммов, и, согласно постановлению Правительства РФ, является значительным.