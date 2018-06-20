Приговор за хранение мака

Бирский межрайонный суд вынес приговор в отношении 56-летней уроженки деревни Сабаево. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).
Бирский межрайонный суд вынес приговор в отношении 56-летней уроженки деревни Сабаево. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).
Осенью прошлого года подсудимая обнаружила растения мака, произраставшие около сарая в её хозяйстве, сорвала несколько растений маковой соломы и подвесила под крышу сеновала для сушки и последующего использования при приготовлении выпечки. Маковая солома внесена в «Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (список I). Вес изъятой соломы составил 55 граммов, и, согласно постановлению Правительства РФ, является значительным.
Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления, раскаялась в содеянном. Суд приговорил её к 300 часам обязательных работ по месту жительства.
Н. Сарбаева, помощник прокурора.
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