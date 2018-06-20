Не бери чужое

Мировым судьей Мишкинского района рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца деревни Камеево. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Мировым судьей Мишкинского района рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца деревни Камеево. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Обвиняемый с товарищем распивали дома спиртные напитки. Алкоголя им не хватило, он попросил обвиняемого отправиться в магазин и вручил ему 5000-ную купюру. Согласившись с его просьбой, его собутыльник приобрел спиртное и продукты питания на общую сумму 576 рублей. Однако, продавец принимать 5000-ную купюру отказалась, ссылаясь на отсутствие сдачи. Тогда обвиняемый расплатился находившейся при нем 1000-ной купюрой. В последующем обвиняемый сумму в 5000 рублей незаконно присвоил, вернув, лишь сдачу 424 рубля.
Пропажу денежных средств обнаружила сожительница потерпевшего. Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления.
В ходе судебного заседания от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, мотивируя тем, что подсудимый причиненный вред загладил, судиться с ним не желает. Судом уголовное дело прекращено за примирением сторон.
Н. Сарбаева, помощник прокурора.
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