Не бери чужое



Обвиняемый с товарищем распивали дома спиртные напитки. Алкоголя им не хватило, он попросил обвиняемого отправиться в магазин и вручил ему 5000-ную купюру. Согласившись с его просьбой, его собутыльник приобрел спиртное и продукты питания на общую сумму 576 рублей. Однако, продавец принимать 5000-ную купюру отказалась, ссылаясь на отсутствие сдачи. Тогда обвиняемый расплатился находившейся при нем 1000-ной купюрой. В последующем обвиняемый сумму в 5000 рублей незаконно присвоил, вернув, лишь сдачу 424 рубля.