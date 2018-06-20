Был факт нарушения трудового законодательства

Прокуратура района провела проверку в деятельности местных хозяйствующих субъектов. Она показала, что предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения Кайраковский сельсовет, не в полной мере соблюдены требования трудового законодательства.
Прокуратура района провела проверку в деятельности местных хозяйствующих субъектов. Она показала, что предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения Кайраковский сельсовет, не в полной мере соблюдены требования трудового законодательства.
В частности, в нарушение Трудового кодекса РФ работникам не вручены вторые экземпляры трудовых договоров, а также у них отсутствуют условия о месте работы, на рабочем месте, которые являются обязательными для включения в договор.
По результатам проверки в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, а также возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 5.27, ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, по которым привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 5000 рублей.
Н. Сарбаева, помощник прокурора.
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