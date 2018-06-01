Мошенничество на Авито

На сегодняшний день сайт «Аvito.ru» является крупнейшей российской интернет-площадкой, предоставляющей возможность приобрести или продать практически любой товар и … привлекает к себе внимание мошенников







Фактически являясь современным аналогом газет с бесплатными частными объявлениями, вышеуказанный сайт имеет большую аудиторию, в том числе и мошенников, использующих различные схемы для получения денег путем обмана. Мошенничество на сайте «Аvito.ru» может принимать самые непредвиденные формы, а предусмотренная на данном сайте анонимность продавцов и покупателей и несложная процедура регистрации на сайте ввиде указания телефонного номера и/или адреса электронной почты, в разы увеличивает потенциальный риск оказаться жертвой мошеннических схем. От лиц, занимающихся мошенничеством на «Аvito.ru», кроме продавцов и покупателей, в том числе страдают и лица, занимающиеся поиском вакансий на вышеуказанном сайте.







В ходе проведенного анализа уголовных дел, возбужденных сотрудниками следственной группы ОМВД России по Мишкинскому району по факту мошеннических действий с использованиемсайта «Аvito.ru», определены основные виды мошеннических действий:







1) «Оплата продаваемого товара наперед». В данном случае мошенники создают объявление о несуществующем товаре и пытаются заставить потенциального покупателя оплатить всю стоимость товара наперед, т.е. до момента направления товара покупателю. Мошенники обосновывают необходимость получения предоплаты своей занятостью, срочностью продажи либо невозможностью встречи с покупателем из-за его нахождения в удаленном населенном пункте. В ходе реализации данных схем, мошенники не предоставляют потенциальным покупателях каких-либо реальных контактных данных, договоров купли-продажи либо иных документов, подтверждающих совершаемую сделку. В дальнейшем, покупатель, направив сумму аванса или направив мошенникам полную стоимость товара, а также нередко и сумму за доставку товара какой-либо транспортной компанией, так и не получает приобретенный им товар. В основном вышеуказанную схему мошенники используют при сделках с бытовой техникой, различными гаджетами, одеждой и мебелью.







2) Что необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой мошенника. Во-первых, в случае, если в ходе общения с продавцом у вас появились сомнения о наличии или качестве товара либо вы не можете понять схему расчета за приобретаемый товар и продавец товара при этом находится в удаленном населенном пункте, рекомендуем вам отказаться от покупки. Но, если вы все же очень сильно хотите приобрести товар, то рекомендуем попросить у продавца подтверждение реального наличия товара (прислать дополнительные фотографии товара, прислать видеозапись с товаром, продемонстрировать товар в ходе видеосвязи в «Skype»), почитать, при наличии, отзывы иных покупателей товара, договориться с продавцом об оплате товара наложенным платежом при получении заказа на почте или в транспортной компании. Обратите внимание, что в 90% случаев мошенники просят направить им деньги на номер сотового телефона, поэтому никогда не направляйте деньги на номера сотовых телефонов.







3) «Оплата приобретаемого товара наперед». В данном случае жертвами мошенников становятся продавцы товаров. При данной схеме мошенник выходит на связь с продавцом и настаивает на оплате суммы аванса за товар или оплаты полной стоимости товара на банковскую карту продавца. При этом, мошенник, представляясь потенциальным покупателем, устанавливает у продавца номер банковской карты последнего, секретные данные с ее обратной стороны, срок действия, данные кодов из приходящих на сотовый телефон продавца из банка в виде СМС-сообщений. Данные действия мошенники осуществляют с целью подтверждения операции по снятию денежных средств с карты или получения доступа в онлайн-банкинг для последующего полного вывода денежных средств продавца. В большинстве случаев, в ходе реализации таких схем, мошенники очень редко интересуются свойствами товара, его внешним видом, качеством, а сразу предлагают продавцу предоплату для так называемого «резервирования» товара, отказываясь от оплаты наложенным платежом. Помните, что основная цель мошенников – получение доступа к банковской карте и счетам продавца и вывод всех денежных средств. В ходе реализации данной цели мошенники могут попросить продавца проследовать к банкомату и следовать инструкциям мошенника, вводя передаваемые по телефону данные, выговорить или переслать полученный от банка продавца из СМС-сообщений секретный код, сообщить личную информацию и коды карт при звонке «из службы банка». Получив доступ к счету продавца, мошенник может снять не только наличные средства с дебетовой карты, но и деньги, в пределах установленных банком лимитом, с кредитной, а в ряде случаев и с привязанных к основному счету в онлайн-банкинге сберегательных счетов.







Что необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой мошенника. Следственная группа ОМВД России по Мишкинскому району предупреждает, что для зачисления денег на карту требуется только ФИО и номер карты получателя, то есть продавец товара должен указать только эти данные. Если у вас требуют сообщить какие-либо иные данные, значит, вы имеете дело с мошенником.







4) «Мошенничество с трудоустройством». В данном случае мошенники создают объявление о наличии какой-либо вакансии и в большинстве случаев с достаточно внушительной заработной платой. Потенциальными жертвами являются лица, желающие трудоустроиться посредством поиска вакансий на сайте «Аvito.ru». В качестве предлога к получению денежных средств у «кандидатов на должность» являются: платное участие в конкурсе на должность, необходимость предварительной оплаты рабочих материалов при удаленной или надомной работе, вступительный взнос в сетевую компанию; плата за внесение кандидата в базу соискателей должности или доступ к информации о вакансии, размещение в объявлении платного телефонного номера, необходимость оплаты авиаперелета для дальнейшей работы в удаленных районах.







Что необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой мошенника. Стоит отметить, что в настоящее время практически любая фирма или организация имеет свой сайт, а также кадровые подразделения. Перед звонком на номер, указанный в объявлении на «Аvito.ru», просмотрите сайт фирмы или организации, от имени которой выставлена вакансия. Установите номер и позвоните в кадровое подразделение фирмы или организации и уточните информацию о наличии вакансии. Через поисковые системы сети интернет проверьте указанные в объявлении контактные телефонные номера. Не звоните на платные телефонные номера, указанные в объявлении о вакансии на сайте «Аvito.ru». В Российской Федерации большинство платных номеров начинаются с кодов 0900 или 8809, в которых стоимость минуты разговора может составлять до 200 рублей/минута, а стоимость отправленного СМС-сообщения может составлять до 1000 рублей. С целью уточнения информации о существовании фирмы, организации или индивидуального предпринимателя необходимо проверить контрагента на сайте «Nalog.ru»







5) «Мошенничество с автотранспортными средствами». В данном случае мошенники создают объявления о срочной продаже автотранспортных средств по значительной ниже, чем на рынке для данной модели, цене. В большинстве случаев, объявления не пестрят обширной информацией об автомобиле: не указываются особенности комплектации, отсутствует информация о прохождении технического обслуживания, регистрационные знаки автомобиля на фотографиях в основном скрыты, отсутствует ссылка на подробный отчёт по истории автомобиля на сайте «Аutoteka.ru». В основном мошенники просят потенциальных покупателей внести сумму залога или полностью оплатить стоимость автомобиля под предлогом большого спроса на данный автомобиль среди иных лиц. Нередки случаи, когда мошенники просят оплатить и транспортировку автомобиля в населенный пункт покупателя для осмотра. Денежные средства мошенники просят направить на банковскую карту или на номер сотового телефона. Если даже реально приобретаемый покупателем автомобиль существует, то не исключено, что автомобиль находится в угоне или в залоге в банке.







Что необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой мошенника. Перед тем как принять решение о покупке автомобиля через объявление на «Аvito.ru», созвонитесь с продавцом, уточните у него VIN и данные регистрационных номеров продаваемого им автомобиля. Проверьте автомобиль через ГИБДД и нотариуса об отсутствии данных об угоне, розыске и залоге в банке. В ходе осмотра автомобиля, попросите продавца проехать с вами на продаваемом автомобиле в заранее выбранную вами мастерскую или автосервис, где данный автомобиль полностью проверят специалисты. Если вы все же решили приобрести автомашину, то не лишним будет заказать отчет по автомобилю на сайте «Аutoteka.ru».







В случае, если вы все же стали жертвами мошенников, то необходимо незамедлительно связаться с администрацией сайта «Аvito.ru» и сообщить о мошенничестве, обратиться в полицию, где, к заявлению о возбуждении уголовного дела вам необходимо приложить: распечатанные скриншоты переписки и объявления, персональные данные мошенника – ФИО, адрес, номер телефона, банковской карты, детализацию телефонных разговоров принадлежащего вам абонентского номера, чеки или квитанции об оплате. В случае, если мошенники получили доступ к вашей карте и похитили денежные средства, то вам также необходимо обратиться и в банк для блокировки карты, закрытия имеющихся счетов и перевыпуск карты. В случае, если мошенникам удалось взломать ваш онлайн-банкинг и при этом вы не передавали мошенникам паролей и кодов доступа, то вам также необходимо обратиться в банк и написать заявление о возврате похищенных денежных средств.







Следственная группа ОМВД России по Мишкинскому району предупреждает жителей района, что не стоит торопиться заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях, слепо доверять авторам объявлений и рисковать своими финансами, отправляя предоплату незнакомцам. Лишь разумная осторожность и бдительность являются необходимыми мерами при совершении любых финансовых операций на интернет-площадках и онлайн-ресурсах объявлений.



