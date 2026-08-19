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Радий Хабиров передал ордена генерала Шаймуратова семьям погибших участников СВО
19 августа во время рабочей поездки Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Агидели и Краснокамского района – Халила Абубакирова, Альберта Багапова, Рината Багманова, Руслана Бакирова, Евгения Калашникова, Альгиза Сабирова, Максима Садыкова.
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Л.Сергеева-воспитатель филиала детсада "Василек" с.Мишкино
В жизни каждого человека происходят юбилейные события, определяющие как его профессиональные достижения, так и жизненные вехи. Такой момент в этом году наступил у замечательного человека, работающего в филиале детского сада № 2 «Василек» села Мишкино Лидии Васильевой. Поэтому хотелось бы искренне ее поздравить и сказать в ее адрес добрые слова.
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А.Семниева учитель английского языка марийской гимназии им.Я.Ялкайна с.Чураево
Арина Семниева, учитель английского языка в марийской гимназии имени Яныша Ялкайна села Чураево - человек, знающий, любящий свою работу, предмет, который преподает и, конечно же, детей