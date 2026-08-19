Издания : 1 Тип материала По релевантности По всему тексту

1

Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия

Российское общество «Знание» запустило шестой сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2026 года на официальном сайте https://znanierussia.ru/premiya.

2

Кибертренажёр по борьбе с мошенничеством разработал вуз-резидент Межвузовского к

Выпускница Уфимского государственного нефтяного технического университета Алиса Ковалевич разработала интерактивный кибертренажёр «Кибер Иммунитет», который помогает пользователям отрабатывать правильную реакцию на действия телефонных и интернет-мошенников. Проект создан с использованием искусственного интеллекта и развивается в вузе-резиденте Межвузовского студенческого кампуса Уфы.

3

Народный фронт объявил адресный сбор для полка «Башкортостан»

В августе и сентябре весь региональный сбор Народного фронта «Всё для Победы!» будет направлен на помощь бойцам 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».

4

Встреча с активом институтов гражданского общества Агидели

19 августа в Агидели Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с активом институтов гражданского общества города. В ходе дискуссии обсудили вопросы общественно-политического и социально-экономического развития муниципалитета.

5

В 2027 году в Краснокамском районе обеспечат надёжное водоснабжение 35 населённы

19 августа в Краснокамском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил площадку строительства магистрального водовода Насосная Уразаево – Киреметово протяжённостью 43,6 км. Его прокладывают в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

6

В Агидели модернизируют объекты культуры

19 августа во время рабочей поездки в Агидель Глава Башкортостана посетил ряд объектов культуры, где продолжается модернизация в рамках федеральных и региональных программ.

7

Радий Хабиров передал ордена генерала Шаймуратова семьям погибших участников СВО

19 августа во время рабочей поездки Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Агидели и Краснокамского района – Халила Абубакирова, Альберта Багапова, Рината Багманова, Руслана Бакирова, Евгения Калашникова, Альгиза Сабирова, Максима Садыкова.

8

Глава Башкортостана осмотрел в Агидели новый офис многофункционального центра «С

19 августа во время рабочей поездки в Агидель Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил многофункциональный центр «Семейный», который открыли в апреле 2026 года. Это первый в республике комплекс, который объединил 11 госучреждений и общественных организаций социального обслуживания населения.

9

В Агидели продолжают развитие общественных пространств

19 августа во время рабочей поездки в Агидель Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил центральный городской парк, который благоустроили в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и торжественно открыли в августе 2022 года.

10

Радий Хабиров начал рабочую поездку в Агидель с общения с садоводами

19 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров начал рабочую поездку в Агидель с общения с садоводами, которые продают излишки выращенных на своих участках овощей, фруктов и ягод на специально оборудованных торговых рядах.

11

Радий Хабиров об атаке БПЛА

Уже можно подвести итоги. Мы сильно укрепили наш нефтеперерабатывающий узел.

12

Движение транспорта на ул.Октябрьской Революции в Уфе планируют открыть в сентяб

18 августа в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил улицу Октябрьской Революции в историческом центре города. Руководитель региона ознакомился с ходом её реконструкции и благоустройства.

13

Глава Башкирии раскритиковал чиновников на совещании по строительству лицея

В Уфе продолжается строительство республиканского математического лицея-интерната на 360 ученических и 250 спальных мест. Это один из ключевых образовательных проектов региона, который возводят в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

14

Беспилотники атаковали промзону и жилой квартал Уфы

Шесть беспилотников атаковали промышленные объекты и жилой квартал Уфы. Четыре дрона сбиты, один упал в промзоне, ещё один — в микрорайоне Затон.

15

В Башкирии формируют батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева

В Башкирии продолжается набор добровольцев в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Подразделение формируется преимущественно из жителей республики. О ходе отбора и условиях службы сообщает агентство «Башинформ».

16

Власти Башкирии назвали главные цели развития ИИ в здравоохранении

В Уфе обсудили, как искусственный интеллект меняет работу врачей и что нужно для дальнейшего развития цифровой медицины в республике.

17

Заведующая детсадом №2«Василек»с.Мишкино Э.Мукимова отметила золотой юбилей

Свой золотой юбилей отметила заведующая детским садом № 2 «Василек» села Мишкино Эльвера Мукимова И нам хочется рассказать о ней, нашем современном креативном руководителе. После успешного окончания Уфимского библиотечного техникума Эльвера Салаватовна была направлена на работу в Угузевскую сельскую библиотеку. После замужества переехала жить в село Мишкино.

18

Л.Сергеева-воспитатель филиала детсада "Василек" с.Мишкино

В жизни каждого человека происходят юбилейные события, определяющие как его профессиональные достижения, так и жизненные вехи. Такой момент в этом году наступил у замечательного человека, работающего в филиале детского сада № 2 «Василек» села Мишкино Лидии Васильевой. Поэтому хотелось бы искренне ее поздравить и сказать в ее адрес добрые слова.

19

А.Семниева учитель английского языка марийской гимназии им.Я.Ялкайна с.Чураево

Арина Семниева, учитель английского языка в марийской гимназии имени Яныша Ялкайна села Чураево - человек, знающий, любящий свою работу, предмет, который преподает и, конечно же, детей

20

Н.Салиева работает учителем марийского языка в ПМШ №2 с.Мишкино

Учитель марийского языка ПМШ № 2 села Мишкино Надежда Салиева посвятила свою жизнь самой благородной профессии на Земле – профессии учителя

По вашему запросу ничего не найдено, попробуйте задать новый запрос