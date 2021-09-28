Мишкинский информационный центр - филиал ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан», редакция газеты "Дружба".
Адрес: 452340, Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 87
Электронный адрес: kadikova1968@mail.ru
Список руководящих сотрудников и телефонных номеров:
Директор филиала (главный редактор газеты) - Кадикова Фирдаус Маликовна, тел. № (347-49) 2-17-00
Ответсекретарь – Шамшияров Вячеслав Никитич Тел. № (347-49) 2-13-06
Завотделом подписки - Аглямова Венера Давлетянова
Бухгалтер - Ижбулдина Инна Викторовна, тел. № (347-49) 2-15-08
Отдел рекламы - Яманаева Анжела Григорьевна, micreklama@mail.ru, тел. № (347-49) 2-15-08