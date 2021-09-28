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Наши контакты

Наши контакты

Адрес: 452340, Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 87

Электронный адрес: kadikova1968@mail.ru

Список руководящих сотрудников и телефонных номеров:

Директор филиала (главный редактор газеты) - Кадикова Фирдаус Маликовна, тел. № (347-49) 2-17-00

Ответсекретарь – Шамшияров Вячеслав Никитич Тел. № (347-49) 2-13-06

Завотделом подписки - Аглямова Венера Давлетянова

Бухгалтер - Ижбулдина Инна Викторовна, тел. № (347-49) 2-15-08

Отдел рекламы - Яманаева Анжела Григорьевна, micreklama@mail.ru, тел. № (347-49) 2-15-08


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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Эл. почта
mishpressa@mail.ru
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
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