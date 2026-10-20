В Башкирии студент совмещал учёбу на инженера с подготовкой к СВО

В феврале 2026 года студент третьего курса одного из ведущих университетов Уфы подписал специальный контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону специальной военной операции. Младший сержант с позывным «Кадет» стал первым учащимся своего вуза, кто пополнил ряды войск беспилотных систем. О его истории сообщило информационное агентство «Башинформ».

Молодой человек вырос в Бураевском районе Республики Башкортостан, но к моменту подписания контракта уже несколько лет жил в Уфе. В университете он осваивал специальность инженера по проектированию авиационных и ракетных двигателей. Параллельно проходил обучение в военно-учебном центре при вузе: по завершении этой программы молодому человеку должно было быть присвоено офицерское звание лейтенанта. Сегодня «Кадет» находится в зоне СВО уже свыше шести месяцев и продолжает нести службу.

О том, что при университете ведётся набор по специальному контракту с Министерством обороны, студент узнал от представителей вуза. Ему подробно разъяснили условия службы, рассказали о порядке денежного довольствия и положенных льготах. Выслушав информацию, молодой человек принял решение.

«Разъяснили, что это значит, про выплаты, льготы и другие важные вопросы. Ну я и подумал, что это интересно и стоит попробовать. Понимал, что открываются новые перспективы и возможности. Ну и самое главное — защита Родины», — объяснил «Кадет».

Первым, с кем студент обсудил своё намерение, стал отец. Именно в его присутствии сын поставил подпись под контрактом. Затем последовал звонок матери.

«Она сказала, что мой шаг почувствовала сердцем. Но и она одобрила поступок, не возражала. Конечно, волнуется, как и все матери бойцов, но препятствовать не стала», — рассказывает военнослужащий.

Реакция однокурсников оказалась более эмоциональной: некоторые обиделись, что молодой человек не сообщил им о своём решении заблаговременно. Тем не менее большинство товарищей поддержали его и пожелали скорейшего возвращения живым и здоровым.

«Были и вопросы с их стороны — как и что насчёт службы на передовой. На тот момент рассказал, что знал. Но никого с собой не звал. Решение отправиться на фронт мужчины должны принимать самостоятельно, осознанно и твёрдо», — убеждён «Кадет».

По словам военнослужащего, одно дело — наблюдать за событиями в зоне СВО по новостным лентам, и совсем другое — оказаться на месте и самому участвовать в происходящем. Именно это соображение стало одним из аргументов в пользу принятого решения.

О том, что представляют собой войска беспилотных систем и в чём заключаются их боевые задачи, «Кадет» имел представление ещё до подписания контракта. Подготовку прошёл на полигоне в Москве, где будущих бойцов обучали противодействию беспилотным системам противника. В период обучения курсанты жили в казарме, и именно тогда студент впервые в полной мере осознал, что такое взаимовыручка и поддержка сослуживца.

«То есть не в зоне СВО я понял, что значит помощь и поддержка напарника, а уже на этапе подготовки к боевым действиям», — говорит «Кадет».

К инструкторам молодой военнослужащий относился с полным вниманием: за каждым из них стоял реальный боевой опыт. По убеждению «Кадета», было важно не просто выслушать задачу, но и глубоко понять её, чтобы выполнить качественно и эффективно. Именно с таким настроем он и приступил к службе.

Войдя в зону СВО, подразделение сразу начало нести боевое дежурство. Времени на постепенную адаптацию не было. В расчёте всё организовано чётко: один боец ведёт наводку через радиолокационную систему, второй находит цель на экране, после чего беспилотник противника догоняют и уничтожают.

«Ничего сложного. Просто нужен зоркий глаз и твёрдая рука», — описывает работу «Кадет».

Подразделение выполняет функции противовоздушной обороны, а не действует как ударная сила. Основная задача расчётов — нейтрализация беспилотных летательных аппаратов ВСУ. При этом позиции подразделений войск беспилотных систем располагаются на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

«Сейчас противостояние сторон не строится на атаках лоб в лоб, это очевидно и давно не секрет. Сейчас во главе угла технологии, оборудование», — констатирует военнослужащий.

Переключиться на армейский распорядок после почти трёх лет студенческой жизни, по словам «Кадета», оказалось несложно. Главную роль сыграли сослуживцы: отзывчивые, готовые в любой момент прийти на помощь. Боевая работа в расчёте выстроена слаженно и не вызывает затруднений.

О мерах поддержки, предусмотренных государством и Башкирией для участников специальной военной операции, младший сержант осведомлён. Однако воспользоваться ими пока не счёл нужным.

«Сейчас меня всё устраивает. Зарплата, кстати, хорошая. Хватает не только мне, но и домой отправляю, помогаю родителям. Ни о чём не жалею», — говорит «Кадет».

Срок контракта истекает в феврале следующего года. После его окончания «Кадет» намерен вернуться и продолжить обучение в родном университете.

Тем временем в Башкирии продолжается формирование батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Помимо операторов БПЛА, в подразделение требуются водители, механики, электрики и специалисты ряда других профессий.

Жители республики, которых интересует военная служба по контракту, могут получить необходимую информацию по адресу: Уфа, улица Октябрьской революции, дом 3. Телефоны: +7 995 948-65-41 и +7 908 358-00-00.