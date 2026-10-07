Семь объектов в Башкирии, которые открыл Путин за три года

С 2024 по 2026 год президент России лично или по видеосвязи принял участие в открытии семи крупных объектов в Башкирии. Редакция собрала их вместе и напомнила, что ещё одобрил глава государства для республики.

В день рождения президента России Владимира Путина редакция вспоминает крупные объекты, открытые в Башкирии при его непосредственном участии. С февраля 2024 по август 2026 года глава государства лично или по видеосвязи запустил в работу семь значимых объектов республики — от студенческого кампуса в Уфе до новой школы на улице Российской. О каждом из них — по порядку.

Межвузовский студенческий кампус: первый этап

1 февраля 2024 года Глава Башкирии Радий Хабиров представил президенту первую очередь межвузовского студенческого кампуса в Уфе. На той же встрече он анонсировал начало строительства второй очереди — высотных башен, которые сегодня хорошо видны с разных точек города.

Путин отметил, что республика развивается высокими темпами, а Уфа занимает место в числе крупнейших образовательных центров страны. По словам президента, руководство Башкирии стремилось сформировать образцовое пространство для студентов и преподавателей, и именно в этом заключается смысл программы по созданию современных кампусов. Работа в этом направлении, подчеркнул он, будет продолжена.

В конце 2026 года Хабиров пригласил Путина на открытие второй очереди объекта, назвав кампус уникальным и пообещав запустить его до конца года.

Центр детской онкологии и гематологии в Уфе

На следующий день, 2 февраля 2024 года, президент принял участие в церемонии открытия новых медицинских учреждений в нескольких регионах страны. Среди них оказался Центр детской онкологии и гематологии в Уфе — наиболее современное лечебное и исследовательское учреждение такого профиля в регионе, специализирующееся на помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Путин назвал развитие системы здравоохранения государственной обязанностью, а охрану здоровья детей — обязанностью особого значения. Он также обратил внимание на то, что показатель младенческой смертности в Башкирии опустился ниже среднероссийского уровня, и поздравил республику с этим достижением.

65-километровый обход на трассе М-12

22 декабря 2024 года в Башкирии открылся обходной маршрут протяжённостью 65 километров, который выводит транзитный транспортный поток за пределы населённых пунктов республики. Участок входит в состав скоростной трассы М-12. Владимир Путин участвовал в торжественном открытии по видеосвязи.

В своём выступлении президент отметил, что подобные объездные дороги позволят улучшить качество жизни людей в городах и посёлках, повысить безопасность дорожного движения и снизить экологическую нагрузку на территории. Отдельно он поблагодарил строителей, мостовиков, инженеров, проектировщиков и других специалистов, работавших над объектом, а также выделил слаженное взаимодействие федерального правительства с региональными властями.

Участок «Дюртюли — Ачит» трассы М-12 «Восток»

16 июля 2025 года открылся новый участок федеральной трассы М-12 «Восток» протяжённостью более 275 километров. Магистраль является продолжением трассы до Екатеринбурга и проходит по территории трёх регионов — Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Путин выступил с приветственным словом на церемонии открытия.

Президент выразил уверенность в том, что регионы, по которым проходит трасса, получат ощутимый экономический эффект, нарастят инвестиционный потенциал и деловую активность. По его словам, новая дорога создаст условия для освоения территорий, открытия новых производств и появления высокооплачиваемых рабочих мест.

Радий Хабиров поблагодарил президента и пояснил, что для жителей Башкортостана трасса означает сокращение времени в пути до Екатеринбурга, Москвы и Казани примерно в полтора раза. Глава республики добавил, что магистраль проходит преимущественно через сельские районы, ожидается значительный грузопоток, а сама дорога станет импульсом для развития экономики этих территорий.

Дворец борьбы и Центр фехтования

17 октября 2024 года Уфа принимала международный форум «Россия — спортивная держава». В рамках мероприятия президент побывал в Центре фехтования, а также во Дворце борьбы, где прошло пленарное заседание. Именно там Путин сделал заявления против коммерциализации детского спорта. В тот же день он запустил уфимский комплекс для гребного слалома, а в Нефтекамске — новый спорткомплекс «Амфибия».

По завершении официальной программы глава государства вышел из кортежа и пообщался с жителями Уфы. Осматривая новые объекты, он дал им положительную оценку.

Хирургический корпус Республиканского кардиологического центра

10 июня 2025 года Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл хирургический корпус Республиканского кардиологического центра в Уфе. Новое десятиэтажное здание включает приёмное отделение с диагностическими кабинетами, поликлинику, десять операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Стоимость строительства составила 10,7 млрд рублей.

Президент назвал появление хирургического корпуса, специализирующегося на операциях на сердце и сосудах, крайне важным для развития медицины в республике и стране в целом. Одновременно он попросил не забывать о фельдшерско-акушерских пунктах, которые обслуживают жителей небольших населённых пунктов. Путин призвал продолжать ремонт и строительство новых ФАПов, привлекать туда специалистов и создавать для них жилищные условия, прежде всего в части жилья.

Школа 21 века на улице Российской

29 августа 2026 года президент принял участие в открытии новой школы на улице Российской в Уфе, напротив Дворца борьбы. Объект является вторым корпусом школы №88 и рассчитан на одновременное обучение 1225 школьников. К старту учебного года все классы были сформированы, педагогический состав укомплектован. Школу возвели по концессионной схеме с привлечением федеральной субсидии.

В ходе осмотра Путин поинтересовался у директора учреждения Ольги Ануфриевой медицинской оснащённостью школы. Директор рассказала, что в здании оборудован современный медицинский блок, в котором есть собственный стоматологический кабинет, а к учреждению прикреплены врач и фельдшер, работающие ежедневно.

На той же встрече Хабиров пригласил президента на открытие второй очереди межвузовского кампуса в конце 2026 года.

Что ещё одобрил президент

Помимо перечисленных объектов, Путин поддержал ряд других инициатив для республики. В их числе реконструкция уфимского цирка, находящегося в ведении «Росцирка» и финансируемого из федерального бюджета, строительство госпиталя для ветеранов войн, а также математический лицей для одарённых детей. Последний объект уже строится и планируется к открытию в следующем году.