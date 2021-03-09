Путин и Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую» 4

20 ноября 2020 года первый замгендиректора «Росатома», директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявлял, что первый бетон в блоке №3 АЭС «Аккую» в Турции будет залит уже весной.

«Нам недавно выдали разрешение на сооружение блока №3. До этого мы на третьем блоке тоже работали, у нас было так называемое ограниченное разрешение на работы, которые были связаны со всеми работами неядерного характера», — отмечал он.