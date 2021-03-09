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9 Марта 2021, 11:42

Путин и Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую» 4

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую». Об этом сообщает телеканал «Россия».

Мероприятие пройдет на следующей неделе в режиме телемоста. Масштабные российско-турецкие проекты реализуются быстрыми темпами благодаря политической воле двух стран, несмотря на критику, отмечал ранее российский лидер.
20 ноября 2020 года первый замгендиректора «Росатома», директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявлял, что первый бетон в блоке №3 АЭС «Аккую» в Турции будет залит уже весной.
«Нам недавно выдали разрешение на сооружение блока №3. До этого мы на третьем блоке тоже работали, у нас было так называемое ограниченное разрешение на работы, которые были связаны со всеми работами неядерного характера», — отмечал он.
Добавил В. Шамшияров
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