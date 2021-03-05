Зианчуринские почтальоны – читающие и везучие

Счастливая подписчица живет в деревне Баишево и трудится начальником местного почтового отделения, газеты и журналы выписывает ежегодно – с удовольствием читают всей семьей районную газету «Ейэнсуратандары», «Берекет», «Аманат», а так же «Непоседа» и «Живчик». «Сколько себя помню, столько и выписываем мы и районку, и республиканские издания», - говорит счастливица. До замужества жила с родителями – газеты выписывали они, вышла замуж – первое время жили у свекрови, и в новом доме без газеты не обходились. Теперь семья живет отдельно и выписывают периодику уже себе домой. Традиционно они принимают участие и в розыгрышах, которые проводят среди подписчиков на зианчуринские районные газеты.

Как считает и Юлия, и ее супруг Ильнур, читать интересное издание – уже само по себе подарок. А когда за это еще и такие призы дарят – это вообще здорово! Ноутбук многодетной семье с двумя школярами (да и третья дочка в этом году пойдет в первый класс) – подарок, пожалуй, самый актуальный. К тому же скоро у Юлии юбилей – 35 лет.