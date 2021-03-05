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5 Марта 2021, 13:47

Зианчуринские почтальоны – читающие и везучие

В преддверии прекрасного весеннего праздника 8 марта Юлия ЮнусовнаВагапова из Зианчуринского района получила приятный подарок – ноутбук. Она приняла участие в республиканской акции «Подпишись и выиграй». Подписалась. Выиграла. И очень рада – не только Юлия, но и вся ее семья.

Счастливая подписчица живет в деревне Баишево и трудится начальником местного почтового отделения, газеты и журналы выписывает ежегодно – с удовольствием читают всей семьей районную газету «Ейэнсуратандары», «Берекет», «Аманат», а так же «Непоседа» и «Живчик». «Сколько себя помню, столько и выписываем мы и районку, и республиканские издания», - говорит счастливица. До замужества жила с родителями – газеты выписывали они, вышла замуж – первое время жили у свекрови, и в новом доме без газеты не обходились. Теперь семья живет отдельно и выписывают периодику уже себе домой. Традиционно они принимают участие и в розыгрышах, которые проводят среди подписчиков на зианчуринские районные газеты.
Как считает и Юлия, и ее супруг Ильнур, читать интересное издание – уже само по себе подарок. А когда за это еще и такие призы дарят – это вообще здорово! Ноутбук многодетной семье с двумя школярами (да и третья дочка в этом году пойдет в первый класс) – подарок, пожалуй, самый актуальный. К тому же скоро у Юлии юбилей – 35 лет.
К слову, на следующей неделе чуть счастливее и чуть богаче станет еще одна подписчица из Зианчуринского района – редакция газеты «Зианчуринские зори» разыграла призы среди своих читателей и главный из них – бычок симментальской породы – отправится к своим новым хозяевам.
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