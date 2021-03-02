Как жителям Башкирии помочь родному селу безопасно и без бюрократии

Вы понимаете, что хотите помочь одному из сел республики. Вы регистрируетесь на сайте
, с вами связываются, чтобы уточнить информацию, проект появляется на сайте и одновременно его отправляют в муниципалитет. В течение 10 дней вам перезвонят с сельсовета: «Да, мы готовы», с координатами ответственного, который будет подсказывать, в каком направлении двигаться. Вы отправляете деньги на счет благотворительного фонда района, реквизиты вам пришлют. Муниципалитет все делает сам и отчитывается о проделанной работе на своем сайте.