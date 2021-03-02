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2 Марта 2021, 13:36

Как жителям Башкирии помочь родному селу безопасно и без бюрократии

В Башкирии заработал проект «Атайсал» (переводится как «малая родина»), который поможет решить сотни и тысячи текущих проблем жителей республики и облегчит жизнь меценатам, неравнодушным к судьбе родных земель. На главные вопросы о программе, что она даст и как принять в ней участие, помог ответить заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

Что за программа?
В Башкирии и за ее пределами живет много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. Нередко такие люди по зову души и в меру возможностей помогают малой родине решать текущие проблемы. Новый проект:
  • Поможет тем, кто тоже хочет решить проблему своего села, но не знает как. Например, человек 20 лет как переехал, не знает никого из сельсовета, а всевозможным фондам и активистам не доверяет.- Расскажет, кто и как уже помогает. То есть это своего рода «Доска почета».
  • Это гарантия чистоты сделки с обеих сторон, своего рода общественный контроль. Ведь одно дело, когда ты договорился с председателем сельсовета лично, другое, когда все официально и все участники процесса несут финансовую и юридическую ответственность за сбор и расходование денег.
  • Есть меценаты, которые не хотят пиариться и помогают анонимно. Для них ничего не изменится, участвовать в «Атайсале» или помогать по старинке — это личное дело каждого.
    • Это не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия.
    Как попасть в программу?
    Для проекта «Атайсал» республиканское Минцифры запустило сайт. Он официально открылся только 1 марта и еще заполняется. Если вы хотите принять участие, регистрируйтесь по этой ссылке и расскажите коротко о проекте, который интересен жителям. Через какое-то время с вами свяжутся представители ассоциации «Совет муниципальных образований», уточнят информацию и после этого она появится на сайте. Этот этап нужен для того, чтобы подтвердить вашу личность и намерения. Мало ли кто и с какими целями может представиться «добродетелем».
    Скоро будет и обратная связь, своего рода большая «книга заявок». Администрации населенных пунктов смогут выкладывать свои пожелания. Например, «селу Ивановка нужно починить забор на кладбище» или «деревне Якупово срочно требуется три километра дороги».
    Вероятно, не все эти пожелания быстро решатся, зато потенциальным меценатам не нужно ломать голову, чем помочь. Заодно власти получат интересный и актуальный срез информации – что действительно нужно людям в сельской местности.
    Какие проекты могут принять участие?
    Перечень огромный. Когда будете подавать заявку, сформулируйте максимально конкретно. Это может быть:
    • Реставрация, строительство, реконструкция памятников, обелисков и других достопримечательностей.
    • Поддержка и проведение спортивных мероприятий, строительство, ремонт, реставрация спортивных и детско-игровых площадок, спонсирование спортивных команд, закупка инвентаря для спортивных школ.
    • Строительство и реконструкция храмов, мечетей, церквей.
    • Строительство, ремонт, финансовая помощь школам, детским садам, домам культуры, благоустройство парков, зон отдыха.
    • Строительство приютов для животных, предотвращение загрязнения окружающей среды, помощь общественным организациям – зоозащитникам, благоустройство родников, кладбищ.
    • Спонсирование, организация и проведение событий и мероприятий, акций, выставок и фестивалей, программы для детей.
    • Издание книг, обновление книжного фонда сельских библиотек, съемка фильма.
      • А вот что через проект не пропустят:
      • Мероприятия по сбору средств на лечение, рекламу и продвижение чего-нибудь.
      • Религиозные мероприятия (условно говоря, отреставрировать храм – можно, провести крестный ход – нет).
      • Мероприятия, связанные с политической деятельностью, информационной и агитационной кампанией. Например, встреча с кандидатом в сельские депутаты или презентация нового вида колбасы местного завода – это совсем другая история.
        • Как работает программа?
        Вы понимаете, что хотите помочь одному из сел республики. Вы регистрируетесь на сайте, с вами связываются, чтобы уточнить информацию, проект появляется на сайте и одновременно его отправляют в муниципалитет. В течение 10 дней вам перезвонят с сельсовета: «Да, мы готовы», с координатами ответственного, который будет подсказывать, в каком направлении двигаться. Вы отправляете деньги на счет благотворительного фонда района, реквизиты вам пришлют. Муниципалитет все делает сам и отчитывается о проделанной работе на своем сайте.
        Благодаря сайту состоявшимся в жизни землякам не нужно бегать по различным инстанциям, проходить какие-то согласования, комиссии. Сайт автоматически доставляет инициативу до руководства конкретного населённого пункта, и уже городские или сельские власти решают, каким образом они могут посодействовать этому проекту.
        Например, вы хотите поставить детскую площадку и это сразу поднимает земельный вопрос: может, это чей-то участок, тут ежедневно проходит скот или через год пройдет газопровод и все придется сносить. Или вы хотите купить в школу баскетбольные мячи и корзину, а там уже есть такие и больше нужны футбольные. Такие вопросы лучше всех знают местные чиновники, вот пусть они занимаются.
        Хочу помочь, но у меня не так много денег. Как быть?
        Вам необязательно выделять миллион рублей, это может быть и гораздо более скромный вклад, от этого дело не станет менее добрым и нужным. У вас есть три варианта:
        • Дать посильную помощь на нужный району проект. К примеру, сельсовет ремонтирует кладбище, вы отправляете ему в помощь 50 тысяч рублей.
        • Скооперироваться с другими земляками и решить какую-то проблему вместе. Глядишь и другие люди подтянутся.
        • Подключиться к программе поддержки местных инициатив и сделать свой взнос. Ее придумали для того, чтобы возродить утраченный навык населения кооперироваться и вместе решать злободневные вопросы. Жители каждого двора, улицы, микрорайона или целого села могут получить из бюджета до миллиона рублей на решение своих наболевших вопросов благоустройства, если часть расходов оплатят самостоятельно. Мы подробно рассказывали про этот проект в материале «Как жителям Башкирии получить миллион из бюджета на красивую жизнь». Многие районы активно пользуются и участвуют в каждом конкурсе.
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