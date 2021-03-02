Как жителям Башкирии помочь родному селу безопасно и без бюрократии

В Башкирии и за ее пределами живет много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. Нередко такие люди по зову души и в меру возможностей помогают малой родине решать текущие проблемы. Новый проект:

Поможет тем, кто тоже хочет решить проблему своего села, но не знает как. Например, человек 20 лет как переехал, не знает никого из сельсовета, а всевозможным фондам и активистам не доверяет.- Расскажет, кто и как уже помогает. То есть это своего рода «Доска почета».

Это гарантия чистоты сделки с обеих сторон, своего рода общественный контроль. Ведь одно дело, когда ты договорился с председателем сельсовета лично, другое, когда все официально и все участники процесса несут финансовую и юридическую ответственность за сбор и расходование денег.

Есть меценаты, которые не хотят пиариться и помогают анонимно. Для них ничего не изменится, участвовать в «Атайсале» или помогать по старинке — это личное дело каждого.