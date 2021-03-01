10 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В УФИМСКИЙ НЕФТЯНОЙ В 2021 ГОДУ!

1. Уфимский государственный нефтяной технический университет – опорный вуз России, опорный вуз ПАО «Газпром», опорный вуз ПАО «Газпром нефть», стратегический образовательный партнер ПАО «НК«Роснефть», опорный вуз ПАО «Сибур Холдинг». А значит, выпускники УГНТУ действительно востребованы на рынке труда

2.В этом году в УГНТУ существенно увеличилось количество бюджетных мест. В 2021 году обучаться бесплатно смогут более 3800 человек (по всем уровням и формам получения высшего образования).

3.Поступить в УГНТУ на бюджет – реально! В 2020 году проходные баллы на бюджетные места составили от 128 до 246 (в зависимости от специальности).

4.В 2021 году расширен перечень учитываемых при поступлении предметов ЕГЭ: математика, физика, русский язык, химия, обществознание, история, информатика, литература, биология. Впервые в списке появятся иностранный язык и география!

5.Качественное образование в УГНТУ обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом (с участием иностранных преподавателей) и современной учебно-лабораторной базой. Для закрепления знаний на практике в университете есть лаборатории с новейшим оборудованием, компьютерные тренажёры и даже действующая буровая установка.

6.Одно из основных преимуществ студентов УГНТУ – быстрая адаптация на производстве. Для этого в университете действуют учебные группы компаний «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «ССК «Звезда» и др.

7.В группах усиленной языковой подготовки студенты обучаются на иностранных языках. Это помогает им при дальнейшем трудоустройстве в международные компании.

8.УГНТУ даёт возможность не только получить престижную и востребованную специальность, но и активно заниматься спортом, общественной и художественной деятельностью. Также наши студенты принимают участие в международных научных студенческих проектах, в том числе с прохождением стажировок в ведущих зарубежных вузах.

9.Студенческий городок УГНТУ – лучший в Республике Башкортостан, один из лучших в России: на территории студгородка расположены учебные корпуса, общежития, спортивный комплекс, Молодёжный технопарк, Дворец культуры и творчества, библиотека, объекты общественного питания и многое другое.

10.В УГНТУ первокурсники с высоким уровнем личных достижений получают повышенные стипендии:

до 80000 рублей в месяц – победители и призёры олимпиад школьников;