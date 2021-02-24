В Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова по нацпроекту

Бульвар Ибрагимова расположен в центральной части города и является одним из наиболее загруженных транспортом. Городские власти отмечают, что от жителей поступает много обогащений с просьбой привести дорожное полотно в нормативное состояние. В прошлом году проектная документация проходила государственную экспертизу, после получения положительного ее заключения были проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации. В скором времени подрядчик на объекте приступает к подготовительным работам.

Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет более 1,7 км. Перед началом производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы. В частности, в 2021 году будут произведены работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды. Кроме этого, заменят бортовые камни и приступят к замене старого покрытия на новое.

В 2022 году запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на участках дороги появятся новые светофорные объекты и знаки, нанесут горизонтальную разметку. Также будет модернизировано наружное освещение. Помимо перечисленных видов работ, запланировано устройство линий электропередач и связи.

В период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ будет ограничено движение транспорта по ½ проезжей части. Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально в период работ по устройству основания, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.