+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Новости
24 Февраля 2021, 11:48

В Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова по нацпроекту

В 2021-2022 годах в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова. Он вошел в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на обновление бульвара будут выделяться из трех бюджетов — федерального, регионального и местного.

Бульвар Ибрагимова расположен в центральной части города и является одним из наиболее загруженных транспортом. Городские власти отмечают, что от жителей поступает много обогащений с просьбой привести дорожное полотно в нормативное состояние. В прошлом году проектная документация проходила государственную экспертизу, после получения положительного ее заключения были проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации. В скором времени подрядчик на объекте приступает к подготовительным работам.
Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет более 1,7 км. Перед началом производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы. В частности, в 2021 году будут произведены работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды. Кроме этого, заменят бортовые камни и приступят к замене старого покрытия на новое.
В 2022 году запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на участках дороги появятся новые светофорные объекты и знаки, нанесут горизонтальную разметку. Также будет модернизировано наружное освещение. Помимо перечисленных видов работ, запланировано устройство линий электропередач и связи.
В период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ будет ограничено движение транспорта по ½ проезжей части. Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально в период работ по устройству основания, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.
Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.
Добавил В. Шамшияров
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru