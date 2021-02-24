В. Путин встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич!

Очень рад нашей новой личной встрече – это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность.

Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами.

Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества – он подтверждается. Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии – около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор – свыше четырёх миллиардов долларов проинвестировано российскими партнёрами в белорусскую экономику.

Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики. Достаточно сказать только о Белорусской атомной электростанции, работа над которой идёт успешно, как мы знаем, и я хочу обратить внимание на то, что Президент Белоруссии лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту.

Мы работаем и на наших традиционных рынках, имею в виду сельское хозяйство: в России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии, они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене.

Конечно, у нас очень большой объём гуманитарных связей. Наши контакты, что там говорить, здесь даже перечислять не нужно. Мы очень близкие люди, близкие народы. Культура, язык, религия, история совместная, причём не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, Великой Отечественной войне, но и уходящая глубоко своими корнями в века, – нас это всё объединяет. И конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время.

Мне приятно отметить, что многие молодые люди в Белоруссии выбирают российские вузы, российские учебные заведения, для того чтобы получить путёвку в жизнь и получить хорошую профессию.