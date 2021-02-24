Музыкальный фестиваль-конкурс «Уфимская Волна 2021» открывает прием заявок!

В конкурсе есть номинации для групп и ансамблей, дуэтов и трио, соло-вокалистов (возраст от 18 до 70 лет). Есть также номинации «Дебют» для детей в возрасте от 9 до 17 лет.

Музыкальные стили не ограничиваются, разнообразие жанров приветствуется! На рассмотрение принимаются как каверы популярных композиций, так и авторские песни, для которых существует специальная номинация.

Открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки «Уфимская волна» проводится ежегодно с февраля декабрь на площадках радиоэфира (Спутник ФМ), телеэфира (БСТ), интернета (сайт и официальная группа Музыкальный конкурс «Уфимская Волна» Вконтакте и Инстаграм).

Данный фестиваль нацелен на выявление и поддержку местных талантливых коллективов и исполнителей республики Башкортостан. В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и самодеятельные исполнители-вокалисты, музыкальные ансамбли и группы. Фестиваль-конкурс открыт для всех потенциальных участников из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке проекта два Золотых микрофона — радийных Оскара, победа в Международном фестивале «Радио без границ», победа на Всероссийском радиофестивале«Хрустальный микрофон 2020»!

В 2021 году в связи с юбилеем проекта введена новая номинация «Выбор Спутника». И в рамках проекта планируется конкурс ведущих Гала-концерта «Уфимской Волны», который по традиции проходит в ноябре и транслируется в эфире телеканала БСТ.

В 2021 году введено новшество: отборочный тур с презентацией всех поступающих заявок на конкурс и предварительное голосование среди тех, кого жюри проекта не допустило на конкурс! Таким образом «функция спасения» претендента появляется уже на нулевом этапе, а не только на живых прослушиваниях, полуфинале и финале. Подробности прописаны в Положении.

Все номинации конкурса в 2021 году:

«Музыка без границ» (номинация для гостей конкурса из других стран и регионов России)

«Дебют» (для участников от 9 до 13 лет)

«Дебют» (для участников от 14 до 17 лет)

«Андеграунд»

«Лучший дуэт, трио, ансамбль, акустическая группа» (Высшая проба)

«Лучший мужской вокал»

«Лучший женский вокал»

«Лучшая авторская песня»

«Выбор Спутника»

«Народный выбор»

«Гран-При»

В рамках проекта все участники в течение года получают возможность выступить на разных популярных площадках города, клубах и дворцах культуры, принять участие в акциях, посетить мастер-классы. Презентации участников звучат в радиоэфире, публикуются на сайте радиостанции и в официальных группах, завершается конкурс телевизионным эфиром. Все события, связанные с этапами конкурса, снимаются на видео и пишутся на аудио с последующей публикацией в соцсетях, радио и теле эфире.

В конце года (ноябрь-декабрь) в финал конкурса по совокупности всех оценок (жюри, худсовета Спутник ФМ, народного голосования) выходят 18-20 участников конкурса. Непосредственно в финале определяются победители в номинациях, которые получают наградные статуэтки победителей проекта- «золотые скрипичные ключи», и награждаются ценными подарками.

Заявки можно подать через:

1. «Вконтакте» через личкуhttps://vk.com/remarkablelife