Министр экологии Башкирии встретился с победителями конкурса «Человек на Земле»

Приветствуя юных коллег, Урал Искандаров отметил, что надеется на продуктивное сотрудничество и готов ответить на все интересующие вопросы ребят с целью дальнейшей реализации уже в реальных природоохранных проектах.

- Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры, начиная с самых юных жителей. Для республики это очень важный шаг на пути к правильному обращению с отходами, так как именно с детства формируется экологическое мышление, культура и экологическая грамотность. Вам предстоит продолжить наше общее дело по сохранению экологии, внедрять передовые технологии, развивать осознанное производство и потребления с помощью раздельного сбора отходов, - отметил Урал Искандаров.

Внимание ребят было обращено на то, что внедряя раздельный сбор отходов, мы сможем уменьшить объем захораниваемых отходов, что положительно повлияет на экологию.

В ходе встречи ребята подробно остановились на проблемах загрязнения водоема в парке Н.Гастелло, Архимандритского озера, атмосферного воздуха города Уфы, обсудили внутренний туризм в Кушнаренковском районе, рассмотрели вопрос сокращения несанкционированных свалок на территории республики, способы утилизации отходов, поделились новыми проектами.

Руфина Шагапова поблагодарила призеров-победителей за неравнодушное отношение к вопросам охраны окружающей среды и стремление сделать наш мир чище, отметила их высокий уровень подготовки, а также подчеркнула, что каждый человек может внести свой вклад в решение проблемы загрязнения экологии.

- Сегодня состоялся кнструктивной диалог, разговор о будущем и планах в сфере экологии и природоохранной деятельности, о новых событиях будущего. Я надеюсь, что дети получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Встреча ребят с министром и депутатом была необходимой, так как важно, чтобы каждый участник осознавал свою значимость в сохранении природы для будущего поколения, - рассказала директор Детского эколого-биологического центра Альфия Суюндукова.

Все участники были награждены почетными грамотами Минэкологии РБ и дипломами Управления образования Администрации городского округа город Уфа РБ, а также памятными подарками от Благотворительного фонда «Зелёная планета».

Отметим, что данное мероприятие в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта «Экология», одним из ключевых направлений которого является повышение уровня экологической культуры и ответственности граждан.