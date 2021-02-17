В Уфе обсудили текущие и будущие проекты в дорожной инфраструктуре

Спикерами выступили первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Виктор Жульков, и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации ГО г. Уфа РБ Константин Паппе, руководитель Транспортной дирекции Республики Башкортостан Мансаф Низакаев, генеральный директор Башкирской концессионной компании Асабали Закавов, заместитель Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан Азамат Таепов, заместитель генерального директора по производству, АО «Башкиравтодор» Динар Валеев.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на «YouTube» канале издания, в ходе которого все желающие могли задать свои вопросы, направив сообщением на номер, указанный на экране.

Представителю Уфы были адресованы самые актуальные вопросы, которые волнуют в настоящее время многих горожан и общественность. Один из них касался реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Как пояснил и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации ГО г. Уфа РБ Константин Паппе на объект привлечены силы двух мостоотрядов из городов Уфа и Пермь, что ускорит завершение работ на один месяц раньше срока – к 1 сентября. В настоящее время там ведутся работы по устройству фундаментов, в частности, это буронабивные сваи диаметром 1,7 метров и глубиной от 13 до 24 метров.

- Путепровод имеет три опоры, на одной из них работы выполнены на 86 %, на второй – 83 %, на третьей – в полном объеме. Далее будет выполняться устройство ростверков, тел опор, то есть то, что мы увидим уже визуально. Сейчас работы производим в земле, тем не менее они очень емкие. На объекте присутствуют четыре буронабивные установки, – проинформировал спикер.

Также были затронуты вопросы по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской. Здесь работы ведутся силами двух крупных подрядчиков – АО «Башкиравтодор» и ООО «Дортрансстрой». После завершения реконструкции жители получат новую дорогу с качественным дорожным покрытием.

При реализации этих проектов, дорожники сталкиваются с некоторыми сложностями по выносу коммуникаций. Так как проезжая часть дороги увеличивается с четырех до шести полос, все инженерные коммуникации под землей приходится выносить наружу. Основная часть работ по выносу сетей была выполнена в прошлом году и планируется их уже завершить в апреле-мае этого года. И с наступлением благоприятных погодных условий подрядные организации приступят к сборке дорожной одежды. Все работы по двум проектам планируется завершить в указанные контрактом сроки – в ноябре 2021 года.

Также в настоящее время в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" строится новый мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского. Как отмечают сами мостостроители, объект является уникальным, так как он строится в стеснённых условиях между двумя существующими мостами 1956 и 1993 годов постройки без каких-либо существенных перекрытий транспортного движения. Стесненные условия, безусловно, затрудняют работу кранами, то есть нет нормального поворота «стрелы».

Также в ходе эфира был задан вопрос о начале реализации проекта – строительства новой магистральной улицы, которая соединит в ближайшем будущем центр Уфы и «Восточный выезд» из города. Сам проект будет реализовываться в нескольких этапах, один из них уже в настоящее время реализовывается – это капитальный ремонт участка улицы Города Галле на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской с расширением проезжей части до шести полос. Одним из капиталоёмких этапов реализации проекта станет продолжение строительства улицы Города Галле на участке от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева, так как здесь предусмотрено большое количество сноса объектов.

"Была произведена предварительная оценка стоимости объектов недвижимости. Оценка по каждому объекту будет уточняться и уже актуальные сведения будут предложены собственнику для выкупа и дальнейшего изъятия недвижимости для муниципальных нужд", – сообщил Константин Паппе и отметил, что к сносу планируется приступить уже в этом году.

Кроме этого, вопросы касались строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Интернациональной, Зининского путепровода над железной дорогой, продолжения строительства проспекта Салавата Юлаева и др. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.